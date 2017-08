Fünf Wochen lang traf sich die Learning-Campus-Waldspielgruppe beim Walderlebnispfad Holzweg in Eschenbach. Dabei konnten sich die Kinder schon auf den Waldkindergarten vorbereiten oder einfach so mitmachen. Eins steht auf jeden Fall fest: Im Herbst soll es wieder eine Waldspielgruppe geben. Und dann ist auch Start für den Waldkindergarten. Noch sind Plätze frei.

Anmeldung Eltern können ihre Kinder unter waldkindergarten.eschenbach@learningcampus.de oder unter Telefon 09644/5679980 für die nächste Waldspielgruppe im September vormerken lassen. Sie beginnt am 20. September.



Infos zum Waldkindergarten gibt es im Internet unter www.learningcampus.de/waldkindergarten/waldkindergarten-eschenbach sowie www.facebook.com/waldkita.eschenbach. (exb)

Gemeinsam mit den Eltern und Betreuern konnten die Kinder den Wald erkunden. Dabei gewannen die Mädchen und Buben mehr Sicherheit in der Natur. Die Erwachsenen konnten sich währenddessen mit dem Konzept des Waldkindergartens vertraut machen und erste Einblicke in das naturpädagogische Angebot von Learning-Campus erhalten.Als Freier Träger der Jugendhilfe ist Learning-Campus mit Teamtrainings, Ganztagsschulen, Events, Schulprojekten, Waldkindergärten und Ferienfreizeiten in Nordbayern und darüber hinaus unterwegs. Der Hauptsitz liegt in Trabitz. Von dort aus agieren die rund 70 Mitarbeiter und ermöglichen an verschiedenen Campus-Standorten Erfahrungen, die prägen - für Schulen, Teams, Gruppen und Unternehmen.