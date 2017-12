Eschenbach in der Oberpfalz : Netzabergstraße |

Eine schneeglatte Straße und Sommerreifen waren am Mittwochabend keine gute Kombination für einen US-Soldaten. Der 21-Jährige war gegen 21 Uhr mit seiner gleichaltrigen Verlobten in Eschenbach unterwegs, als sein Ford Focus ins Schleudern geriet.

Das Fahrzeug rutschte auf der Netzabergstraße in Netzaberg in Richtung Thomasreuth über die Gegenfahrbahn, schoss über einen Graben und kam schließlich in einem Feld zum Stehen. Rettungskräfte der Feuerwehren Eschenbach und Grafenwöhr mussten den Amerikaner aus seinem demolierten Wagen befreien. Seine Verlobte konnte sich selbst retten.Aufgrund der – laut Notärztin – lebensgefährlichen Verletzungen kam der US-Soldat ins Klinikum nach Amberg. Ein Rettungshubschrauber stand nicht zur Verfügung.  Die Beifahrerin wurde leicht verletzt. An dem Ford Focus entstand laut Polizei Totalschaden.