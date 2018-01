Klettern, Balancieren, Rutschen, Schaukeln: Geräte dafür und viele weiche Matten liegen in der Mehrzweckhalle aus. Alles ist vorbereitet für den großen Bewegungsspaß der Kleinen.

Die Volkshochschule (VHS) ist nicht nur eine Einrichtung, die sich der Fortbildung aller Altersgruppen widmet. Seit Jahrzehnten erfreut sich auch ihr Kinderfasching großer Beliebtheit. Am Sonntag wurde die Mehrzweckhalle einmal mehr zum Ziel von Mädchen und Buben aus sieben Kindersport- und -gymnastikgruppen sowie ihren Eltern. Letztere hatten sich bereits im Vorfeld des Kindervergnügens in großer Anzahl engagiert.Für circa 200 Besucher wurden Tische und Stühle sowie Kletter-, Balancier-, Rutsch- und Schaukelgeräte aufgestellt. Regen Zuspruch fand auch die neu angebrachte Reihe von Seilen, die an der Decke befestigt ist. An eine große Ausgabetheke für Kuchen, weitere Backwaren und Getränke hatte das Vorbereitungsteam ebenfalls gedacht. Dank sagte VHS-Geschäftsführerin Angelika Denk auch allen Eltern für ihre Speisen- und Getränkespenden.Großes Gemeinschaftsgefühl zählt seit jeher zur Erfolgsgarantie des Kinderfaschings. Er war eine Gemeinschaftsveranstaltung von drei Kindergruppen aus Eschenbach (betreut von Evelyn Hartmann), zwei aus Pressath (Katrin Mahnke) sowie jeweils einer aus Kirchenthumbach und Oberbibrach (Bettina Förster). Für Organisation und Ablauf waren Angelika Denk und Evi Hartmann verantwortlich.Die Größe der Halle kam dem Bewegungsdrang der bunt und einfallsreich kostümierten Kleinen sehr entgegen. Für kurze Zeit zog dazwischen die Eschenbacher Faschingsgesellschaft (EFG) alle Aufmerksamkeit auf sich. Angeführt vom Zeremonienmeister und von Mitgliedern des Elferrats zogen Mini- und Krümelgarde ein. Die Gruppen begeisterten die Zuschauer durch Kleidung und tänzerische Vielfalt. Dem kräftigen Applaus schlossen sich jeweils deutliche "Zugabe"-Rufe an, die auch erhört wurden.Elisabeth Eißner warb schließlich noch für den bunten Nachmittag aller Garden und Tanzgruppen der EFG - wobei besonders die Kleinen auf der Wunschliste für Vereinsveranstaltungen stehen - am Sonntag, 28. Januar, "beim Scherm-Karl" und den Faschingszug am 10. Februar. Nach dem Ausmarsch der Garden setzte die kostümierte Kinderschar zum Sprint an die Wand zur Galerie an, von der es unablässig bunte Luftballons "regnete".