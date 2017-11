Erntedank feierten alle jene Gartler und Hausbesitzer, die sich am Blumenschmuckwettbewerb 2017 beteiligt hatten. Mit der Übergabe einer kleinen finanziellen Zuwendung entbot ihnen Bürgermeister Peter Lehr ein symbolisches Dankeschön. Siedlergemeinschaft und Stadt hatten dazu in den Gasthof "Weißes Roß" geladen. Nach Informationen zu einem einbruchsicheren Haus durch Kriminalhauptmeister Dieter Melzner wandte sich Lehr an die erwartungsfrohe Runde.

Er bescheinigte den Blumenfreunden, dazu beigetragen zu haben, dass sich die Rußweiherstadt im abgelaufenen Jahr wieder einmal von ihrer besten Seite gezeigt hat. Der Bürgermeister erinnerte an Veranstaltungen wie Bauernmarkt und Bürgerfest, bei denen die Gäste ein Eschenbach kennen gelernt haben, "das sich in einem harmonischen, bunten und malerischen Erscheinungsbild nach außen hin darstellte". Er sprach von Bepflanzungen in unterschiedlichster Form, die von ihren Gestaltern viel Engagement und Liebe forderten.Attraktive und bunte Fenster, Türen, Balkone und Außenanlagen seien nach dem einstimmigen Urteil des Bewertungskomitees wunderschön präsentiert worden und hätten zum "positiven Gesamteindruck unserer Stadt" beigetragen. Dank sagte er nicht nur dem "grünen Team" des Bauhofs mit Gisela Böhm, Gerlinde Wiesent, Sabine Schwabbauer und Malgorzata Roth, die die städtischen Grün- und Pflanzflächen "gepflegt, gehegt und attraktiv gehalten haben". Der Siedlergemeinschaft unter Werner Höppel und dessen Nachfolger Marcus Gradl sowie deren Vorstandskollegen bescheinigte er eine jahrzehntelange, beispielhafte Pflege des Kinderspielplatzes Kalvarienberg, der nun in einen Generationenpark umgewandelt wurde. Sein Dankeschön galt allen, die sich zum Wohle der Stadt engagieren.Zur Abschlusszeremonie traten Stadtverbandsvorsitzender Dieter Kies, Siedlervorsitzender Marcus Gradl, Gisela Böhm sowie die Bürgermeister Peter Lehr und Klaus Lehl als Rosenkavaliere auf. Sie dankten jedem der 59 Teilnehmer am Wettbewerb mit Rose, Teelicht und Streichhölzern mit dem Aufdruck "Blumenschmuckwettbewerb 2017, Eschenbach ist bunt - ich bin dabei". Gerhard Klarner übergab die finanzielle Zuwendung von jeweils 15 Euro.