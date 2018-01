Siegfried Bayer beendete am Mittwoch seine irdische Wallfahrt. Das Requiem in St. Laurentius zelebrierte Pfarrer Thomas Jeschner zusammen mit dem ehemaligen Eschenbacher Stadtpfarrer Andreas Uschold. In seiner Predigt beschränkte sich Uschold darauf, Bayers christliche Einstellung und dessen Begeisterung für die Bergwelt herauszustellen, die beide verbunden habe. Lebensgefährtin Laura sei Bayer nach dem Tod der Ehefrau zehn Jahre lang eine große Stütze gewesen.

Dem Gößweinstein-Freund, der von ihm "bewusst und dankbar die Krankensalbung empfangen hat", wünschte der Geistliche, dass er sein Ziel im Himmel erreicht habe. Dass der Glaube für Bayer kein leeres Wort war, sah er durch die Teilnahme an den Wallfahrten nach Gößweinstein und Maria Kulm sowie die Mitarbeit in der Kirchenverwaltung bestätigt. Beruflich sei er "eine Stütze für die Bürgermeister" gewesen. Nicht zuletzt bescheinigte ihm Uschold gesellschaftliches Engagement bei Gesellschaft "Frohsinn", Karten- und Schachverein, Gemeinschaft St. Georg, Heimatverein, Kapellenbauverein Apfelbach und Deutschem Alpenverein. Von der Orgel erklang das Eschenbacher Wallfahrerlied."Ehemalige Kollegen, Stadtrat und die Stadt trauern um einen wertvollen Menschen, der vielen von uns durch seine Güte, Menschlichkeit, Geselligkeit und Freundlichkeit ein kostbares Geschenk gemacht hat", erklärte Bürgermeister Peter Lehr und würdigte die Tätigkeit Bayers als Leiter des städtischen Bauhofes. In dieser Funktion habe er als fachlicher Berater der Bürgermeister Walter Ficker und Robert Dotzauer an zahlreichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mitgewirkt. Und: "Er schätzte seine Mannschaft und stand uneingeschränkt hinter jedem Einzelnen, um durch hieraus resultierenden Zusammenhalt bestmögliche Leistungen zu erzielen.""Siegfried Bayer nahm mehr als 60 Mal an der Fußwallfahrt nach Gößweinstein teil. Dafür wurde er 2012 geehrt." Wallfahrtsführer Herbert Körper sprach Bayer dabei eine Spitzenposition "immer vorne beim Wallfahrtsbild" zu. Als er nicht mehr die gesamte Strecke gehen konnte, habe er Teilstrecken absolviert und zuletzt seine enge Verbundenheit durch seine Anwesenheit beim Wallfahrersegen in Eschenbach und bei den Stationen in Gößweinstein bekundet. Körper bescheinigte Bayer zudem engagierte Mitarbeit bei der Organisation und wiederholt auch bei der Leitung der Wallfahrten.Er dankte ihm für die Beteiligung an der Errichtung und Pflege des Wallfahrer-Marterls. "Ich werde seinen ehrlichen Rat und seine Unterstützung vermissen", versicherte er. Mit "Guten Abend, gut' Nacht" beendete Trompeter Hans Rettinger das Zeremoniell. Der Text dieses Liedes hatte es Bayer in der letzten Zeit seines Lebens besonders angetan.