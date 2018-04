Vorbach. Die Umsetzung ihres Credos "Pflege militärischer Tradition und Kameradschaft" bringt der Soldaten- und Kriegerkameradschaft (SKK) neue Mitglieder. Von D wie Defibrillator bis W wie Winterwanderung reicht ihr Veranstaltungs-ABC. Zur Jahreshauptversammlung mit Rückschau hieß Vorsitzender Martin Reiß neben Kreisvorsitzendem Richard Hofmann und stellvertretendem Ehrenvorsitzenden Albert Busch auch Bürgermeister Werner Roder willkommen. Er freute sich, dass sich der Mitgliederstand durch 6 Beitritte auf 82 erhöht habe.

Von 25 bis 70 Jahren

Künftig im Laserstand

Reiß zog jeweils ein Resümee der Reservistenübung, des SKK-Oktoberfests und der Winterwanderung. "Die Kriegsgräbersammlung brachte erneut ein so gutes Ergebnis, dass unsere Kameradschaft als Anerkennung dafür zum Ehrenabend des Bezirks Oberpfalz des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge nach Speinshart geladen wurde", erklärte er dann und dankte Sammlern und Spendern für ihren Beitrag zur Erhaltung von deutschen Soldatengräbern in 80 Ländern der Erde.Anmerkungen zur Gestaltung des Volkstrauertags, bei dem die Kameradschaft die Ehrenwache stellte, folgten. Der Vorsitzende erwähnte in seinem Rückblick außerdem die Teilnahme am Rosenmontagsball, am Kreisvergleichsschießen des Bayerischen Soldatenbundes (BSB), an der VG-Meisterschaft im Kegeln, an kirchlichen Festen und an der Primiz von Pater Johannes Bosco. Mit Festbesuchen bereicherte die SKK ihr geselliges Leben, etwa bei Feierlichkeiten der SKK Kastl, der Feuerwehren Oberbibrach und Tremmersdorf sowie beim örtlichen Dorffest.Nach Hinweisen auf Vorstandssitzungen sowie Geburtstags- und Krankenbesuche nahm Reiß zusammen mit Bürgermeister Werner Roder die Ehrung langjähriger Mitglieder vor. Ehrenzeichen für 25-jährige Mitgliedschaft gab es für Otto Busch und Joachim Hofmann. Bereits seit 40 Jahre halten Robert Biersack, Hubert Schreglmann und Bernhard Seemann der Kameradschaft die Treue. Verhindert waren zwei Senioren, Ehrenmitglieder und Veteranen des Zweiten Weltkriegs, die seit 70 Jahren der SKK eng verbunden sind. Hans Biersack hatte bisher bereits das Ehrenkreuz, die Verdienstkreuze II. und I. Klasse sowie die Kriegsteilnehmerurkunde erhalten. Vinzenz Henfling hatte sich als Träger des Eisernen Kreuzes II. Klasse 40 Jahre als Kassier engagiert und ist bereits mit den Verdienstkreuzen II. und I. Klasse, dem großen Verdienstkreuz in Gold, dem Großkreuz am Bande des BSB und der Kriegsteilnehmerurkunde dekoriert. Den beiden wurden die Urkunden für sieben Jahrzehnte Mitgliedschaft bei Hausbesuchen übergeben.Bürgermeistern Werner Roder bedankte sich bei der Kameradschaft für die Teilnahme am kulturellen Leben der Gemeinde und an der Gestaltung des Volkstrauertags, dessen Aufgabe es sei, in der heutigen schnelllebigen Zeit an Leid und Tod zu erinnern. Teamgeist und Eifer der Kameradschaft lobte Richard Hofmann. Der Kreisvorsitzende sah in der SKK Vorbach ein Aushängeschild und bedankte sich für die erbrachten Leistungen. Für den 12. April kündigte er das Kreisvergleichsschießen in Oberbibrach, für den 20./21. Oktober einen Ausflug nach München sowie an Ammer- und Starnberger See an.Reservistenbetreuer Daniel Sendlbeck dankte seinen Mitarbeitern für ihre Beiträge zur Reservistenübung und zur Winterwanderung. Stellvertretender Vorsitzender Robert Sendlbeck informierte über den kleinen Waffenschein und kündigte an, dass bei künftigen Übungen keine Luftgewehre mehr verwendet werden. Als Ersatz wird der Laserstand im Schützenheim Oberbibrach dienen.Der Vereinsausflug wird am 29./30. September nach Südböhmen führen. Als Ziel nannte Sendlbeck die im Jahr 1265 von König Przemysl Ottokar II. gegründete Stadt Budweis an der Moldau, die über einen der größten Stadtplätze Mitteleuropas verfügt. Die Jahreshauptversammlung endete mit der Bayern- und der Nationalhymne.