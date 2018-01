"Die Stadt Eschenbach hat ihren sudetendeutschen Neubürgern viel zu verdanken." Dies betont Dieter Kies in der Neujahrfeier der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL). Der Vorsitzende des Stadtverbands hat selbst väterlicherseits Wurzeln im Egerland.

Im Gasthof "Weißes Roß" erinnerte Kies daran, dass der Freistaat Bayern die Sudetendeutschen - neben Altbayern, Franken und Schwaben - bereits 1954 zum vierten Stamm Bayerns erklärt und die Schirmherrschaft über die Volksgruppe übernommen hat. Er sprach von vier Säulen, auf denen die Solidarität mit der Erlebnis-, aber auch mit der Bekenntnisgeneration ruht. Es gelte erstens, die Erinnerung an erlittenes Unrecht wach zu halten, "damit es sich nicht wiederholen kann, egal wo und egal an wem". Zweitens sprach der Redner der besonderen Leistung der Sudetendeutschen für die geistige, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung einen "bleibenden Platz in unserem Geschichtsbewusstsein" zu.Die dritte Säule erkannte der Stadtverbandsvorsitzende in der Aufgabe, "Brücken zu schlagen zu unseren östlichen Nachbarn, um die europäische Idee von einer gemeinsamen christlich-abendländischen Heimat Wirklichkeit werden zu lassen". Kies forderte Dankbarkeit den sudetendeutschen Vorfahren gegenüber deren engagierten Beitrag zum Wiederaufbau der Städte. Als vordringliches Bestreben nannte er es, auf der Grundlage historischer Wahrheiten junge Tschechen und Deutsche zusammenzuführen. Es gehe um die Zukunft Europas. "Es sind gerade junge Menschen, die Fragen nach dem der Verbleib der Deutschen in Böhmen, Mähren und in Mährisch-Schlesien stellen", hob er hervor.Der Rohbau des Sudetendeutschen Museums in München steht, in Prag erfährt das Sudetendeutsche Büro zunehmende Aufmerksamkeit. Eingehend befasste sich Obmann Walther Hermann mit beiden Projekten. Er verwies auf die nahezu 1000-jährige Geschichte der Deutschen der böhmischen Länder, die in enger Nachbarschaft mit den Tschechen deutsche Kultur gelebt, entwickelt und in die Zukunft getragen haben. "Diese kulturellen Werte sind zu einem Kulturschatz angewachsen, der es wert ist, gesammelt, erforscht, museal bearbeitet und ausgestellt zu werden", erklärte er und stellte die Konzeption des Museums vor.Dem Gegenpol dazu, dem Sudetendeutschen Büro in Prag, gab Hermann den Beinamen "Sudetendeutsche Botschaft in Böhmen". Es sei eine "Ansprech- und Auskunftsstelle für junge Tschechen, die sich zunehmend für die deutsche Geschichte ihres Landes interessieren". Der Obmann sprach nicht zuletzt die Verleihung der Auszeichnung "Pro meritis scientiae et literarum" durch den bayerischen Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle an zwei "Vorkämpfer der Versöhnung" an: seinen tschechischen Kollegen Daniel Herman und SL-Sprecher Bernd Possel.