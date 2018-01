"Geht hinaus und öffnet die Herzen der Menschen!" Auch im Wissen um die Kinderarmut in seiner Heimat Nigeria appelliert Pfarrer Paul in der Stadtpfarrkirche an die Sternsinger, mit ihrer jugendlichen Begeisterung für eine gute Sache einzutreten.

Goldene Kronen, samtene Umhänge, bunt und glitzernd, Sternenträger, Mohre und Könige bestimmten das Bild vor dem Altarraum, als der Geistliche in Vertretung des Stadtpfarrers bei der offiziellen Aussendung 27 Ministranten den Segen Gottes auf den Weg gab. In einer kurzen Andacht hob Pfarrer Paul die Bedeutung dieser Zeremonie hervor.Deutschlandweit stehe die Aktion unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit". Der Seelsorger führte den Sternsingern das Leid von Millionen Kindern auf der Welt vor Augen. "Viele Kinder kämpfen ums Überleben." Ihnen Hoffnung, Brot, Freude und Liebe zu schenken, sei ein wertvoller Beitrag, den Kampf gegen Kinderarmut zu gewinnen. Licht sein für die Welt laute deshalb auch der Auftrag der Heiligen Drei Könige, meinte der Seelsorger.Anschließend strömten die Minis in alle Stadtteile, Siedlungen und Ortschaften. Insgesamt acht Gruppen klopften an Haus- und Wohnungstüren, um mit den traditionellen Wünschen und Gesängen die Weihnachtsbotschaft und den Segen "Christus mansionem benedicat" - auf Deutsch "Christus segne dieses Haus" - zu überbringen. Deshalb gehörten auch Aufkleber für die Wohnungstüren mit den Buchstaben "20 C+M+B 18" einschließlich der Jahreszahl zur Ausrüstung.Begleitet wurden die Teams jeweils von einem Erwachsenen. Viele Eltern halfen auch beim Einkleiden der Sternsinger und bei der "Mittagsbetreuung". Die Organisation der Sternsinger-Aktion lag in den Händen von Gemeindeassistentin Eva-Maria Frohmann und der Oberministranten Jan Miodecki, Teresa Trummer und Ann-Kathrin Dorner.