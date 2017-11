Nachdem Eschenbachs Heimatverein mit dem sanierten Taubnschusterhaus wieder etwas Vorzeigbares hat, zeigt er es nun auch vor. Mit einer Broschüre informiert der Verein über Geschichte und Zukunft.

Mit zwei Publikationen werben Heimatverein und Stadt für das Ensemble "Beim Taubnschuster" mit "Museum, Kulturhof und Zoigl". In der guten Stube stellte Karlheinz Keck die Werke vor, die Innenarchitekt Wolfgang Engel erstellt hat. "Das Faltblatt soll Interesse für das neu gestaltete Ackerbürgerhaus wecken", wünschte sich der Vorsitzende.Der Abschnitt "Geschichte und Kunst in einem alten Ackerbürgerhaus" lässt die Hausgeschichte des Anwesens seit dem 17. Jahrhundert lebendig werden. "Die Dauerausstellung zur Stadtgeschichte wirft die Frage zur Herkunft des Minnesängers Wolfram von Eschenbach auf, zeigt die Stadterhebungsurkunde von Kaiser Karls IV. und beleuchtet die Entwicklung vom Dorf zur Stadt." Farblich abgestimmt ist für die Seiten "Hopfenblöih und Zoiglstern " die Bierfarbe gewählt. "Der Blick auf die heimische Bierkultur soll auch Appetit auf unseren Taubnschuster-Zoigl machen", erklärte Keck.Nach der Rückschau auf vergangene Sonderausstellungen widmen sich die nächsten Seiten der heimischen Kunstszene, die sich schon beim Taubnschuster präsentiert hat, der Zoiglatmosphäre des Hauses und der sommerlichen Hofmusik, die von Musikantentreffen, über Rock und Pop bis Jazz und Bigbandsound reicht. Nachdem sich der Kulturhof bereits als "Forum für Dichter und Denker" bewährt habe, kündigte Keck vor allem Mundart-Lesungen an. Das Heft geht auf heimatkundlichen Führungen, die Sammlungen des Vereins sowie Gesprächsrunden von Mitbürgern zu heimatkundlichen Themen ein. Auch das Thema Museumspädagogik für Schulklassen und der Adventsmarkt an diesem Sonntag spielen im Heft ein Rolle."Wir haben vor dem Haus einen Informationskasten, damit Passanten wissen, was sie erwartet", verkündete Keck. Ein weiterer Kasten ist am Stadtplatz geplant. Dem Bürgermeister übergab Keck die ersten Exemplare der Druckwerke: "Damit können wir uns sehen lassen.""Diese Druckwerke enthalten alles, was der Heimatverein zu bieten hat und machen Lust auf mehr", zeigte sich Peter Lehr überzeugt. Überzeugt zeigte er sich, dass sich das Konzept von Heimatverein und Stadt bewährt hat. Von einer lebendigen Gruppe von Mitarbeitern und Helfern sprach daraufhin Karlheinz Keck. Neben den regulären Öffnungszeiten kündigte er einige "Leckerbissen" im Kultursaal an. Am 14. Januar werden bei einer Lesung "lustige örtliche Gschichtn" zum Besten gegeben. Am 3. März folgt ein Musikkabarett auf Oberpfälzisch. Es treten die "Original Bauernsfünfer" auf. Karten sind in der Stadtapotheke und beim Taubnschuster erhältlich. Am 22. Juni schlagen "Oli und die Blinden" aus Nabburg auf.