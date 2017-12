Unbezahlbarer Einsatz

Zusammen stehen sie 31 Jahre als Schulweghelfer auf der Straße. Die Gemeinschaftsaktion "Sicher zur Schule - Sicher nach Hause" dankt es ihnen mit Ehrenurkunden und -nadeln.

In Kirchenthumbach stellten sich seit Jahrzehnten überwiegend Mütter und Omas in den Dienst zur Sicherheit der Schulkinder. Als Anerkennung dafür lud sie die Gebietsverkehrswacht zu einem vorweihnachtlichen Arbeitsessen. Im Hotel "Rußweiher" freute sich Hans Bscherer über das zahlreiche Erscheinen der im Ehrenamt tätigen Gemeinschaft und dankte ihr für das "Durchhalten in Sachen Verkehrssicherheit". "Das ist keine Selbstverständlichkeit", zeigte er sich überzeugt. Unter Hinweis auf 2,6 Millionen Unfälle im vergangenen Jahr bescheinigte der Vorsitzende den Geladenen: "Euer Einsatz ist unbezahlbar." Er forderte sie auf, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen.Bei einem Rückblick auf die gemeinsamen Aktionen mit TÜV und Polizei dankte er deren anwesenden Vertretern für die stets fruchtbare Kooperation und erklärte: "Unsere gemeinsame Ausbildung auf dem Gebiet Sicherheit im Straßenverkehr beginnt bereits im Kindergarten." Bscherer wandte sich drei Schulweghelfern zu, die ihren Dienst beenden und damit künftig nicht mehr auf dem "Stundenplan" Michaela Böhms stehen. Mit Dankurkunden verabschiedete er Michaela Lober und Josef Schreglmann, die drei beziehungsweise acht Jahre Sicherheitsaufgaben übernommen hatten. Als leuchtendes Beispiel befand er das Engagement von Martha Schreglmann, die sich über eine Dankurkunde des Bayerischen Ministerpräsidenten freute. Sie war 20 Jahre im Dienst der Schulwegsicherheit. Im Auftrag von Dietmar Gauder, Geschäftsführer der Gemeinschaftsaktion, steckte er Josef Schreglmann das grüne und Martha Schreglmann das goldene Sockelschild an. Schreglmann erhielt zusätzlich einen Gutschein und die Landkreistasse der Verkehrswacht.Die Grüße und eine Spende des Elternbeirats überbrachte Michaela Böhm. Die Leiterin der Helfergemeinschaft verglich die drei Geehrten mit einem "Fels in der Brandung" und bedachte besonders Aktive mit einem flüssigen Dankeschön. An alle Mitglieder ihrer "tollen Truppe" verteilte sie Marmeladenpräsente. Simone Sendlbeck, Sprecherin der Schulweghelfer, revanchierte sich mit einer süßen Überraschung. "Unsere Gemeinde weiß eure Freiwilligkeit sehr wohl zu schätzen", versicherte Josef Schreglmann. Er übermittelte die Grüße der Kommune und des Bürgermeisters. Seinen Dank an die Verkehrswacht verband er mit einer Spende.