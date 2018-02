Schwerer Unfall zwischen Eschenbach und Pressath: Bei einem Frontalzusammenstoß kommt eine Person ums Leben, eine weitere wird schwer verletzt ins Klinikum nach Weiden gebracht.

Einsatzkräfte Die Feuerwehren Eschenbach, Pressath und Speinshart waren mit 65 Personen im Einsatz. Das BRK war mit mehreren Rettungswägen und zwei Notärzten am Unfallort. Das Kriseninterventionsteam kam mit Notfallseelsorger Pfarrer Lukas zur Unfallstelle, um die Angehörigen des Verstorben zu betreuen. Zudem sprach er an die eingesetzten Kräfte noch einige Worte. Die Straßenmeisterei stellte Warnschilder auf und streute am Ende nochmals die Fahrbahn.

(msh/uax) Ein 40-Jähriger war am Freitag gegen 20.40 Uhr mit seinem Audi auf der B 470 von Pressath in Richtung Eschenbach unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der Mann auf einem geraden Teilstück kurz vor Eschenbach auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal versetzt gegen den Toyota eines 57-Jährigen."Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der A3 um etwa 90 Grad nach links und kam fast quer zur Fahrbahn auf seiner Seite zum Stehen, während der Toyota in den rechten Grünstreifen geschleudert wurde", berichtet Polizeisprecher Erwin Bauer. Die Fahrer waren nach dem Zusammenstoß in ihren Autos eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie mit schwerem Gerät. Der Rettungsdienst brachte den Audi-Fahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum Weiden. Der Toyota-Fahrer starb noch an der Unfallstelle.Erwin Bauer: "Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzuzogen, um ein unfallanalytisches Gutachten zum Unfallhergang zu erstellen. Dazu wurden beide Fahrzeuge sichergestellt." An den Autos entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die B 470 war bis gegen 1 Uhr für den Verkehr gesperrt.