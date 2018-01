Wie die Kfz-Zulassungsstelle: Wenn im Sommer die Sanierung des alten Landratsamts beginnt, wird wohl auch die Volkshochschule vorübergehend ins ehemalige Krankenhaus umzuziehen.

Noch stehen die Entscheidungen der Kreisräte und der Kliniken AG aus. Aber die stellvertretende VHS-Geschäftsführerin Ursula Frankenberger bestätigt, dass das Übergangsdomizil wohl im Krankenhaus liegt. "Wir haben uns die Räume schon angeschaut", sagt Frankenberger, das Angebote wäre für die Zwecke der VHS auf jeden Fall ausreichend. "Am Abend könnten wir auch Räume in den Schulen nutzen", sagt Frankenberger weiter. Ein genauer Zeitplan liegt der VHS noch nicht vor. "Wir wissen nur, dass es in den Sommerferien losgehen und etwa ein Jahr dauern soll", sagt Frankenberger. Allerdings ist im Januar ein Informationstermin geplant. Danach hofft Frankenberger, dass es Klarheit gibt.