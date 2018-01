Der Waldkindergarten im Vierstädtedreieck geht in sein zweites Jahr. Die Verantwortlichen laden Eltern zu Infoveranstaltungen.

Seit einem Jahr ist der Wunsch nach einem Waldkindergarten im Vierstädtedreieck Realität. So ist seit Sommer 2017 das Gelände rund um den Waldbauwagen am Walderlebnispfad Holzweg neue Heimat für die Buben und Mädchen des Waldkindergartens. Für das neue und auch das laufende Kindergartenjahr sind jederzeit Anmeldungen möglich. In Infoabenden unter anderem in Eschenbach und Grafenwöhr können sich Eltern nun informieren. Ab Donnerstag, 11. Januar, startet eine offene Winterwaldspielgruppe.Als Waldkindergarten brauchen die Kleinen kein Haus und kein Dach: Die Kinder nutzen allein die Natur. Täglich zwischen 8 bis 13 Uhr werden die Kinder von drei bis sechs Jahren den Wald als Spiel- und Lernort nutzen. Nur für extrem schlechte Wetterlagen gibt es den Bauwagen, der als Schutzunterkunft und Materiallager dient.Betreut werden die Kinder von dem erfahrenen Erzieher- und Kinderpflegerteam von Learning Campus. Der regionale gemeinnützige Träger ist seit über zehn Jahren im Bereich der Erlebnis- und Waldpädagogik tätig. Damit werden die Regelkindergärten im Vierstädtedreieck um diese weitere naturpädagogische Gruppe ergänzt.Der Waldkindergarten ist offen für Eltern aus Eschenbach, Grafenwöhr, Pressath und Kirchenthumbach und darüber hinaus. Deshalb informiert Learning Campus in mehreren Elternabenden interessierte Eltern: Am Dienstag, 9. Januar, ist um 19 Uhr ein Infoabend im Malzhaus Eschenbach statt. Am Donnerstag, 11. Januar, können sich die Eltern von Grafenwöhr ab 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus über den Alltag im Waldkindergarten und den Anmeldeprozess informieren.Der Waldkindergarten im Vierstädtedreieck bietet außerdem die Möglichkeit, dass Kinder außerhalb des Waldkindergartens den Wald mit den Eltern entdecken. Die erste Winterwaldspielgruppe startet ab Donnerstag, 11. Januar, einmal wöchentlich.Die Teilnahme an der Spielgruppe ist freiwillig, für alle offen und für Kinder im Alter von circa zwei bis fünf Jahren konzipiert. Das bewusste Wahrnehmen der Natur mit allen Sinnen und das gemeinsame freie Spiel stehen dabei im Fokus. Die Gruppengröße beträgt mindestens neun und maximal zwölf Kinder.In Anwesenheit eines Elternteils erkunden die Kinder innerhalb von sechs wöchentlichen Treffen den Wald und das umliegende Gelände. Ziel ist es, den Kindern von Besuch zu Besuch mehr Sicherheit in der Natur zu geben. Gemeinsames Tun und Erleben in der Natur ermutigt dabei zu sozialem Lernen und regt die Kreativität der Kinder an. Die Betreuung übernimmt das Team von Learning Campus.Für die Eltern bietet die Waldspielgruppe die Möglichkeit, sich mit dem Konzept des Waldkindergartens vertraut zu machen, einen kleinen Einblick in den späteren Tagesablauf der Kinder zu erhalten und in den Austausch mit anderen Eltern zu treten.Die Waldspielgruppe startet am Donnerstag, 11. Januar. Sie finden sechs Mal wöchentlich von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Der Treffpunkt ist der Bring- und Abholplatz für den Waldkindergarten im Vierstädtedreieck, der Parkplatz vom Walderlebnispfad "Holzweg". Er liegt an der B 470, aus Richtung Eschenbach nach Pressath kommend, etwa 850 Meter nach der Einmündung nach Zettlitz nach rechts. Für die Waldspielgruppe fällt eine Beteiligung von 60 Euro für das erste und 40 Euro für das zweite Kind an. Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich.Interessierte können sich bei waldkindergarten.eschenbach@learningcampus.de oder telefonisch unter der 09644/5679980 melden. Dann erhalten sie Anmeldeunterlagen und ausführliche Informationen. Aktuelle Infos zum Waldkindergarten im Vierstädtedreieck gibt es im Internet und auf Facebook.___Weitere Informationen: