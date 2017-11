Polizeihauptkommissar Walter Schäffler ist neuer stellvertretender Leiter der Eschenbacher Inspektion. Bei einer Feierstunde führte Polizeivizepräsident Michael Liegl Schäffler auch als Leiter der Verfügungsgruppe der Inspektion ein. Schäffler erhielt in einer bayernweiten Stellenausschreibung unter mehreren Bewerbern den Zuschlag. Er folgt damit Polizeihauptkommissar Armin Bock, der nach sechs Monaten in Eschenbach wieder zur Kripo nach Weiden zurückkehrt.

Liegl ging in seiner Rede auf die Aufgaben des Leiters der Verfügungsgruppe ein, die mit viel Kommunikation zu anderen Institutionen, Mitarbeitern und übergeordneten Stellen verbunden ist. Walter Schäffler sei dafür gut vorbereitet. Nach der Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei war er in verschiedenen Dienststellen in München eingesetzt, bevor er in die Oberpfalz wechselte. Hier verrichtete er seinen Dienst bei den Einsatzzügen Regensburg und Weiden, ehe er von 1996 bis 1998 sein Studium an der Polizei-Fachhochschule Sulzbach-Rosenberg absolvierte.Nach dem Wechsel in die dritte Qualifizierungsebene war Schäffler als stellvertretender Dienstgruppenleiter und zuletzt als Dienstgruppenleiter in Neustadt und Eschenbach eingesetzt. Ab dem heutigen Freitag übernimmt der 55-Jährige nun den Dienstposten des Leiters der Verfügungsgruppe und des stellvertretenden Dienststellenleiters. Schäffler ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Er lebt mit seiner Ehefrau in Schwarzenbach.Liegl wünschte Schäffler genau wie Armin Bock für ihren weiteren beruflichen Weg viel Glück und Erfolg "und immer das richtige Händchen bei der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben im polizeilichen Alltag und Einsatzgeschehen".