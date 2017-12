"Weiße Wiener" die Gewinner

"Großes Züchter- und Vereinsjahr" Die Eschenbacher Kleintierzüchter verstehen sich schon lange als Verein des Vierstädtedreiecks. Tierfreunde aus der gesamten Region sind beim Verein aktiv. "Weil es bei uns so schön ist, hat der Verein starken Zulauf", freute sich Vorsitzender Werner Kennel. Der Vereinschef begrüßte auch Neumitglieder aus Mähring und Fuchsmühl. Auch die "Züchter von der Grenze" tragen mit ihren wertvollen Züchtungen zum guten Ruf des Vereins bei. Mit diesem "Vorspann" übergab der Vorsitzende die weitere Versammlungs-Regie an Wolfgang Dobmeier.



Der Ausstellungsleiter für Geflügel berichtete freudestrahlend von einem Jahr der Rekorde . Vom Perlhuhn bis zur fränkischen Landgans, von den Texaner-Tauben bis zum Königsfasan füllten insgesamt 570 prachtvolle Exemplare die Volieren und Käfige in der geräumigen Ausstellungshalle des Vereins. Wolfgang Dobmeier erinnerte an das wohlklingende Szenario und das schöne Bild an beiden Ausstellungstagen und war voll des Lobes für die acht Preisrichter aus ganz Bayern und für die vielen Helfer. Bei der Siegerehrung unterschied der Ausstellungsleiter in die Abteilungen Ziergeflügel, Hühner und Zwerghühner, Groß- und Wassergeflügel und Rassetauben, unterteilt in den Senioren- und Jugendbereich.



Hinweise gab er zudem auf die Sonderschau der Luchstauben. Dann ließ der Ausstellungsleiter Zahlen "sprechen" und ging auf die herausragenden Benotungen ein. Mit 11 V-Bewertungen (=vorzüglich), 24 hv-Einstufungen (=hervorragend) und überragenden 216 Benotungen mit sehr gut habe sich in der Lokalschau das großartige Niveau züchterischer Arbeit bestätigt, so Wolfgang Dobmeier. Es folgte eine Auflistung der Rassenvielfalt und schließlich die Ehrung der Vereinsmeiste r.



Zum Vereinsmeister für Groß- und Wassergeflügel Senioren rief der Zuchtexperte für Federvieh Züchterfreund Matthias Zwerenz aus. Den Vizemeistertitel und den Wanderpokal gewann Werner Kennel Junior. Den Meisterpokal für Hühner und Zwerghühner überreichte Dobmeier an Klaus Lingl. Matthias Zwerenz darf sich mit dem Vizemeistertitel schmücken. Auch der Wanderpokal wandert für ein Jahr in das Haus Zwerenz. Der Vereinsmeister für Tauben heißt Bernhard Müller. Siegerpokale überreichte Vorsitzender Werner Kennel mit dem Ausstellungsleiter auch an zweiten Vereinsmeister Erich Rass und an Christian Kraus als Gewinner des Wanderpokals. Als Gewinner der Gesamtschau Senioren freute sich Bernhard Müller über eine weitere Siegertrophäe. Aufgewertet wurden die Zuchterfolge mit Landesverbands-Preisen. Gewinner waren Klaus Lingl, Werner Kennel, Josef und Matthias Zwerenz, Alexander und Karl Fischer, Erich Rass und Bernhard Müller.



Die Jubelstimmung setzte sich mit der Ehrung der Jungzüchter fort. Für das Groß- und Wassergeflügel ließ Luke Kennel seinem Bruder Kai den Vortritt als erster Vereinsmeister. Beim Ziergeflügel hieß der Sieger Zoé Kirschsieper. Timo Weidner wurde für seine Zuchterfolge in der Sparte Hühner & Zwerghühner zum Vereinsmeister ausgerufen. Über den Titel des zweiten Vereinsmeisters freute sich Magdalena Zwerenz. André Plohmann hat die besten Rassetauben im Schlag. Mit seinen Züchtungen wurde er Vereinsmeister. Die Zuchtarbeit von Celine Plohmann stuften die Juroren als preiswürdig auf Landesverbandsebene ein. Bezirksverbands-Jugendpreise gingen an Kai und Timo Kennel. Den Jugend-Kreisverbandspreis gewann Magdalena Zwerenz. Für Timo Weidner sollte es nicht bei einem Pokal bleiben. Der Jungspund wurde auch Champion der Gesamtschau bei den Jugendlichen.



Mit einem kurzen Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen und mit Weihnachts- und Neujahrswünschen des Vorsitzenden endete die Feier, die musikalisch von Alexander Fischer aus Großkonreuth umrahmt wurde. Werner Kennel lud zu den geschätzten Tauben- und Vogelmärkten ein und erinnerte an Fahrtmöglichkeiten zur Ausstellung in Wels/Österreich. Kennel bilanzierte schließlich: "Es war ein großes Züchter- und Vereinsjahr - den Applaus könnt ihr Euch selber geben, der ist verdient." (do)

Für Alexander Sporr war der Oktober 2017 ein goldener Monat. Mit der Ausstellung des Rex-Clubs Bayern im Züchterheim in Eschenbach war Sporr mit seinen Oberpfälzer Züchterfreunden Gastgeber für Kaninchenzüchter aus Bayern und Thüringen. Die Lokalitäten des Eschenbacher Kleintierzuchtvereins genießen landesweit einen guten Ruf. Als Ausstellungsleiter der Rex-Club-Schau berichtete Sporr von Spitzenbewertungen vieler der 226 Rasse-Kaninchen und zahlreichen Besuchern der Schau, die aus dem gesamten Bundesgebiet anreisten. Wichtig war es für ihn, dass sich auch für das einheimische Publikum Gelegenheit bot, sich ein Bild von der farbigen Vielfalt der Rex-Rasse zu machen.

Tierliebe, Zuchterfolge und ein guter Vereinsgeist: Dieses "Kraftfutter" beflügelt die Arbeit der Eschenbacher Kleintierzüchter. Am Wochenende feierten die Tierfreunde den Abschluss eines erfreulichen Zuchtjahres. Bereits tags zuvor war die Hölle los, bemerkte Ehrenvorsitzender Werner Kennel Senior.

Darunter verstand er den Ansturm auf den Taubenmarkt. Jeden Freitag ist in der Herbst- und Winterzeit das Züchterheim in Eschenbach Ziel vieler Glücksritter. Auch am Freitag drängten sich über 200 Besucher in der Ausstellungshalle und im Gastraum. Im Mittelpunkt des Interesses stehen frischgeschlachtete Bauerngänse, Schweinernes, Brotzeit-Packerln und vieles mehr. Wer die richtige Schafkopfkarte zieht, gewinnt.Zu den Gewinnern zählten am nächsten Tag die Züchter. Das Ergebnis ihrer Tierliebe und ihrer Zuchterfolge strahlte den Aktiven in Form von glänzenden Pokalen und Medaillen entgegen. Verbunden war das mit Meistertiteln und offiziellen Urkunden.In Anwesenheit von Ehrenvorstand Werner Kennel Senior, der Ehrenmitglieder Christa Kennel und Erwin Speth, von Josef Dötterl, Altmeister der Bayerischen Rassekaninchenzüchter und weiterer frisch gekrönter bayerischer Meister, bilanzierte Vorstand Werner Kennel Junior: "Wir können eine tolle Bilanz züchterischer Erfolge bekanntgeben." Ein großes Zuchtjahr gehe zu Ende, bestätigten Wolfgang Dobmeier, Josef Dötterl und Alexander Sporr als Ausstellungsleiter der Lokalschau.Kurz und bündig fasste Kennel die wesentlichen Punkte der Lokalschau zusammen, dankte den Organisatoren und Helfern und würdigte besonders den Ehrgeiz der Jugendgruppe um Jonas Rupprecht, Kai und Luke Kennel, Celine Plohmann und Bettina Dobmeier. Ein Dankeschön galt auch Sandra Dobmeier für die Leitung des Tombola-Standes und Bernhard Müller für die übersichtliche Präsentation des Ausstellungskataloges. Annegret Kennel verlas das Protokoll der vergangenen Monatsversammlung, Alexander Sporr berichtete über die Rex-Club-Schau.Danach kam die Stunde des Ausstellungsleiters für die Sparte Kaninchen. Josef Dötterl zeigte sich mit Blick auf die Benotungen der beiden Preisrichter von den züchterischen Leistungen seiner Kaninchenzüchter schwer beeindruckt. "Mit 9 Mal vorzüglich, 14 Mal hervorragend und 33 Mal sehr gut war die Kaninchenschau sensationell gut." Namentlich erwähnte er die Züchter Josef Schuller, Alexander Reindl, Katrin Sporr, Elisabeth König, Alexander Sporr und sich selbst. Dötterl berichtete von 60 ausgestellten Rassekaninchen und lobte besonders die Arbeit der Jugendabteilung und die Helfer beim Auf- und Abbau der Käfige.Doppelte Freude herrschte beim Ausstellungsleiter. Dötterls "Weiße Wiener", eine Kaninchenrasse mit blauen Augen, erzielten die Höchstpunktzahl und damit den Gewinn der Vereinsmeisterschaft und die Auszeichnung mit dem Landesverbands-Ehrenpreis. Mit seinen "Blauen Wienern" gewann Josef Schuller die Vizemeisterschaft. Gleichzeitig sicherte er sich den Wanderpokal zum dritten Mal. Damit ging dieser endgültig ins Eigentum des Züchters über. Die Jugendmeisterschaft gewann Jonas Rupprecht mit der Rasse "Blaue Wiener". Für die Züchtung "Castor-Rex" erhielt Alexander Sporr den Bezirksverbands-Ehrenpreis. Mit seinen "Roten Neuseeländern" gewann Alexander Reindl den Kreisverbands-Ehrenpreis. Hintergrund