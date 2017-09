Eschenbach/Kemnath. Niemand hütet ein Geheimnis so gut, wie ein waschechter "Schwammerlkönig". Seine Plätze verrät er nie. Wo unsere Leser ihre Steinpilze, Eierschwammerl und Co. entdeckt haben, geben sie deshalb natürlich auch nicht preis. Aber: Sie lassen uns an ihrer Ausbeute mit einem Foto teilhaben. Ob mehrere Gramm schwer, oder nur in Miniatur-Ausführung - die "Schwammerlkönige" der Region finden alles.