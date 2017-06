Wiedersehen macht Freude

(rn) 25 Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der Wirtschaftsschule feierten 40 Ehemaligen ihr Wiedersehen. Am 29. Juli 1992 verließen 27 Schüler der Ha 10 und 26 Schüler der MHb 10 die Unterrichtsstätte in Eschenbach. Für einen Kreis von Ehemaligen um Bianca Seemann war das kleine Jubiläum Anlass, ein Wiedersehen zu organisieren. Das Kommen von 40 Mitschülern werteten sie als Beweis für ein über Jahrzehnte gebliebenes Zusammengehörigkeitsgefühl, verbunden mit dem Bewusstsein, in ihrer Bildungseinrichtung optimal für ihren künftigen Lebens- und Berufsweg vorbereitet worden zu sein. Eine Mitschülerin hatte gar die weite Anreise aus den USA angetreten. Sie nutzte die Wiedersehensfeier zu einem Heimaturlaub. Das Treffen begann mit einem Sektempfang in Schule. Beratungslehrer Jürgen Koller führte durch das Schulgebäude. Rege Gespräche führten sie mit ihrer ehemaligen Lehrkraft Klaus Möller. Nahe lag es, den weiteren Verlauf des Klassentreffens in die Gaststätte am Sportgelände zu verlegen. Dort war vor 25 Jahren der Schulabschluss gefeiert worden. Bild: rn