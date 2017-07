"Es war mega!", lautete das begeisterte Fazit von Leonie Müller (15) zur Fahrt der Vorentlassklassen der Wirtschaftsschulen Eschenbach und Wunsiedel nach London. Land und Leute kennen zu lernen und das Flair einer Weltmetropole zu erleben, war das Ziel der beiden Bildungseinrichtungen. In Begleitung ihrer Lehrkräfte Thomas Metzler, Elke Spitaler, René Porde und Franziska Lenk brachen insgesamt 68 Schüler zu der Busreise auf. Über den Ärmelkanal bei Calais wurde zunächst das malerische Canterbury angesteuert, das neben einem Stadtrundgang erste Gelegenheit zum Shopping bot. In London angekommen, gab es ein großes "Hello and Welcome" mit den bereits wartenden Gastfamilien, in denen die Schüler untergebracht waren. Die für den nächsten Tag geplante Stadtrundfahrt wurde in einen abenteuerlichen Stadtrundgang abgeändert, nachdem sich in der ersten Nacht die andere Seite einer Großstadt gezeigt hatte: Einbrecher hatten zwei Fenster des Busses aufgebrochen - in der vergeblichen Hoffnung auf Beute. So wurden London Eye, Westminster und British Museum zu Fuß angesteuert. Auch war immer wieder Gelegenheit für eigene Abenteuer. So nutzten einige Schüler die Zeit für eine Fahrt in einem der berühmten Londoner Taxis oder einen Besuch im Dungeon, um sich vor Jack the Ripper zu gruseln oder in die Folterkammer des Tower geführt zu werden. Bei Madame Tussaud's trafen sie sich mit Berühmtheiten - unter anderem Ronaldo, der Queen oder Spiderman - zu einem Fotoshooting. In den Gastfamilien war vom Frühstück bis zum Abendessen das britische Leben in allen Facetten geboten. Leon, einer der Wirtschaftsschüler, erhielt sogar zu seinem 18. Geburtstag einen selbst gebackenen Kuchen. Natürlich war auch "shop till you drop" auf der Oxford Street ein angesagter Programmpunkt, der zu Bergen von Tüten auf der Heimreise führte. Bild: exb