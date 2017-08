Freizeit Eslarn

29.08.2017

3

0 29.08.2017

Die "Löwen"-Anhänger belebten den Biergarten der Brauerei Bauriedl mit einem Sommernachtsfest. Das Angebot unter freiem Himmel und schattenspendenden Ahorn-, Linden- und Kastanienbäumen nutzten viele Gäste. Zudem hatte ein Vierjähriger einen Auftritt.

Garanten für schöne Stunden waren ein emsiges Arbeitsteam und "D'Eslarner Werkstatt-Musikanten" mit ihrer typisch bayerisch-böhmischen Blasmusik. Unterstützung leistete mit seinen Soloauftritten der vierjährige Josef Novak auf seiner Spielzeugtrompete. Noch ist es ein Spielzeug, mit dem der kleine Tänzer in die Öffentlichkeit tritt. Doch seit kurzem ist der "Germane" - seit Geburt Mitglied im Spickerverein "Germanenpfeil" - auch Schüler in der Musikschule von Hermann Mack in Waidhaus. Er wird im kommenden Jahr die Menschen sicherlich mit einem "echten" Instrument begeistern.