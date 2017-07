Freizeit Eslarn

13.07.2017

6

0 13.07.2017

Überraschungsbesuch bei Erika und Hans Bauer: Die Eslarner Dartfreunde bringen ihnen zwei ganz besondere Geschenke mit.

Der Verein hat die beiden einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt. Nach einer Versammlung machten sich die Mitglieder zum Kiosk am Atzmannsee auf und überreichten der 65-jährigen Pächterin Erika Bauer und dem 69-jährigen Hans Bauer die Ehrenurkunden. Beide stärken als Fans die Mannschaften bei Heim- und Auswärtsspielen und unterstützen den Verein bei allen möglichen Gelegenheiten.Zuvor standen Neuwahlen an. Die Teilnehmer bestätigten Vorsitzenden Martin Bauer und Stellvertreter Thomas Bösl in ihren Ämtern. Neuer Kassier ist Michael Kleber, dessen neue Stellvertreterin Sandra Grötsch und neue Schriftführerin Steffi Grünbauer. Nachdem sich Werner Fischer als Beisitzer nicht mehr zur Verfügung stellte, bilden die bisherigen Beisitzer Michael Schmucker und Hans Dobmeier, sowie neu Manuela Grünbauer den Ausschuss. Automatisch im Gremium vertreten sind die Mannschaftsführer Hans-Jürgen Bauer, Jürgen Dobmann, Thomas Bösl, Klaus Reil, Daniel Meckl, Stephanie Grünbauer und für das Frauenteam Francesca Gollwitzer.Im Rückblick erinnerte der Vorsitzende an viele Höhepunkte. Seit 2015 beteiligten sich die Dartfreunde am internationalen Turnier im tschechischen Belá nad Radbuzou (Weißensulz), wo Werner Fischer und Michael Kleber die ersten Plätze belegten. Die Sieger von der A-Klasse bis zur Oberliga waren Werner Fischer und bei den C- und B-Klassisten Markus Kleber."Wir müssen uns eine Lösung für den Spielermangel in der vierten Mannschaft einfallen lassen", meinte Bösl. Die Mitgliederzahl betrage laut Schriftführer Michael Kleber momentan 242. "Seit der letzten Jahreshauptversammlung hatten wir 41 Neuaufnahmen und in den vier Jahren kamen insgesamt 100 Neumitglieder dazu." Neuzugang Wilhelm Zintl aus Langenzenn im Landkreis Fürth ließ sich trotz der Entfernung von 140 Kilometern aufnehmen.Auf einem soliden Fundament stehe laut Vorsitzendem Bauer auch die Vereinskasse. Die beste Nachwuchswerbung für die Dartfreunde sind die Kinder- und Jugendturniere. Abschließend erinnerte Bauer an das Zeltlager vom 21. bis 22. Juli am Atzmannsee. Die Mitglieder erwartet ein gegrilltes Spanferkel und Spezialitäten wie "Dainsn-Gulasch" und "Dainsn-Schaschlik".Im Anschluss berichteten die Mannschaftsführer über die sportlichen Aktionen. Die Erste belegt momentan den zweiten Platz in der Bezirksober-Ostmarkliga. Auf Meisterschaftskurs befinde sich das zweite Team in der Bezirksliga. Die Dritte belegt einen vorderen Platz in der B-Klasse, die Vierte peilt den Klassenerhalt an. Das fünfte Team setzte sich in der Herbstsaison in der B-Klasse auf den zweiten Rang, legte eine Sommerpause ein und startet im Herbst mit dem neuen Trainer Daniel Meckl erneut in die Runde.Der gute Zusammenhalt führte die sechste Mannschaft in der C-Klasse in Richtung Vizemeisterschaft. Das Frauenteam wurden Vierter in der C-Klasse. Abschließend wies Bauer auf das große Dartturnier am 19. August bei der Brauerei Bauriedl hin.