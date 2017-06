Kultur Eslarn

21.06.2017

20

0 21.06.201720

Von Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 16. Juli , steigt am Atzmannsee bei Eslarn das Seeblick-Festival. Es dreht sich alles um Pop und Rock in Mundart - und gute Laune. "Es wird gefeiert, getanzt, gegrölt was das Zeug hält", verspricht der Veranstalter, "ganz nach dem Motto: Die Heimat ruft". Mit dabei sind : "DeSchoWieda" (am Freitag, 14. Juli, siehe Bild), "The Heimatdamisch", "Mundwerk Crew", "BBou", "Monaco F.", "Impala Ray", "Zwoa Bier, I Du & Da Ander" und viele andere mehr. Karten für das Open-Air am Atzmannsee gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Am Sonntag ist der Eintritt frei. Der Zutritt für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren ist nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer volljährigen Vertretung der Eltern mit Vollmacht möglich. Bild: exb