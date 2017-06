Politik Eslarn

08.06.2017

8

0 08.06.2017

Im Eslarner Ortsteil laufen die Tiefbauarbeiten auf Hochtouren. In seiner Sitzung nimmt der Bauausschuss die Projekte unter die Lupe.

Neue Schattenspender

Musikschule zieht um

Die Besichtigung der Großbaustelle im Ortsteil Schellenbach stand im Mittelpunkt. Diplom-Ingenieur Gerhard Schwab vom Ingenieurbüro Zwick informierte, dass sich wegen der zusätzlichen Verlegung einer Bachverrohrung bereits jetzt eine erhebliche Reduzierung des Fremdwassers im Mischkanal feststellen lasse. Die Anlieger sind gefordert, ihre hauseigenen Drainagen an die Bachverrohrung anzuschließen. Bürgermeister Reiner Gäbl dankte für die Geduld und der Mitarbeit der Betroffenen, die bis auf wenige Ausnahmen die Baumaßnahmen positiv begleiten.Firmenchef Michael Baumer erläuterte, dass der Grabenaushub mit Kalkzugabe stabilisiert werde und dann zum Verfüllen geeignet sei. Ansonsten wäre ein Bodenaustausch erforderlich gewesen. Um die Beeinträchtigungen der Anlieger möglichst gering zu halten, werden Bachverrohrung, Kanal- und Wasserleitung sowie die Hausanschlüsse im Parallelverfahren verlegt.Somit werden die Anlieger nicht mehrere Male hintereinander mit den unangenehmen Begleiterscheinungen der Bauarbeiten konfrontiert. In den kommenden Wochen sollen die Tiefbauarbeiten in der Schellenbachstraße abgeschlossen werden.Anschließend erfolgt die Verlegung von Rand- und Gehwegeinfassungen, so dass im Herbst mit der Fertigstellung der Bitumendecke gerechnet wird. Erst danach werden die Seitenstraßen in Angriff genommen. Der Bauausschuss beschäftigte sich dann noch mit dem Thema Breitbandanschlüsse mit Glasfaser. Er wird dem Marktrat vorschlagen, bei der Baumaßnahme gleich noch Leerrohrsysteme hierfür verlegen zu lassen.Nachdem an der Friedhofstraße im Winter die nicht mehr sanierungsfähigen Ahornbäume fachgerecht entfernt worden waren, soll jetzt eine Ersatzpflanzung vorgenommen werden. Die Mitglieder des Bauausschusses einigten sich auf großkronige Laubbäume, die am Sportplatz und an der Friedhofsallee wieder Schatten spenden können. Gartenbauer hatten verschiedene Arten vorgeschlagen. Nach Abwägung von Vor- und Nachteilen der von Fachleuten vorgeschlagenen geeigneten Arten traf der Ausschuss eine Vorauswahl. Es werden nun Angebote für Bergahorn und Stieleiche eingeholt.Weiterhin stand die vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach vorgelegte Detailplanung für die Staatsstraße von Eslarn nach Waidhaus auf der Tagesordnung. Die Straße soll bestandsnah vom Ortsausgang Eslarn bis zum Gewerbegebiet ausgebaut und die kritischen Kurvenradien entschärft werden. Die Grundstückszufahrten werden wieder hergestellt, am Gewerbegebiet wird eine Abbiegespur gebaut.Das Gremium war sich einig, dass am Abzweig zur Gemeindeverbindungsstraße nach Thomasgschieß ebenfalls eine Abbiegespur erforderlich sei, weil dieser Kurvenbereich eine unfallträchtige Stelle darstelle. Außerdem forderten sie straßenbegleitend eine Radweganbindung vom Bocklweg zum Ortsteil Zankeltrad.Der ehemalige Physiksaal im Nord-Ost-Trakt der Grundschule soll in Eigenregie durch den Hausmeister und den Bauhof so vorbereitet werden, dass die Anton-Bruckner-Musikschule nach unten ziehen kann. Der von ihr bisher als Unterrichtsraum genutzte Raum neben der Gemeindebücherei wird dann frei. Das Büchereiteam wartet schon sehnsüchtig darauf, ihr Angebot mit diesem zusätzlichen Zimmer zu erweitern.Der Auftrag für die neue schwimmende Badeinsel im Atzmannsee ist an die Zimmerei Greiner in Spielberg vergeben. Mit ihrer Fertigstellung rechnen die Verantwortlichen in den kommenden Wochen.