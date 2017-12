Politik Eslarn

14.12.2017

0 14.12.2017

Müssen die gemeindlichen Grundstücke "baumfrei" gemacht werden? Ja, wenn es nach manchen Anliegern und Interessenlagen geht. Der Bauausschuss widerspricht bei seinen Ortsbesichtigungen ganz klar den Wünschen zweier Antragsteller.

In der Verlängerung der Heubachgasse stören auf einem gemeindlichen Grundstück im Zuge der Flurbereinigung gepflanzte Obstbäume offenbar die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche mit schweren Maschinen. Bürgermeister Reiner Gäbl und der Bauausschuss bewilligten ein Zurückschneiden der Äste über dem landwirtschaftlichen Grundstück. Ansonsten bleiben die Bäume stehen, war die klare Ansage - auch mit Blick auf nachfolgende gleichlautende Anträge.In der Büchlberger Straße werden auf einem gemeindlichen Grundstück zwei Bäume gefällt, einer davon hebt mit seinem Wurzelwerk den Pflasterbelag der Zufahrt eines angrenzenden Grundstückes an. Die Ersatzpflanzung für die gefällten Ahornbäume in der Friedhofstraße soll nach Rücksprache mit der Fachberaterin für Naturschutz beim Landratsamt erfolgen. Dort sollen aber Bäume mit senkrecht nach unten wachsendem Wurzelwerk gepflanzt werden.Die Erneuerung der Leitplanken am Mühlweg wäre laut Gäbl generell nicht notwendig, weil im Ortsbereich mit der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h diese Sicherung nicht vorgeschrieben ist. Der Markt Eslarn wird aber versuchen, im Frühjahr die Fundamente der Leitplanken wieder gerade aufrichten zu lassen, so dass dann die Leitplanken wieder gerade stehen.Regelmäßig erhält der Markt Eslarn nach den Worten des Bürgermeisters Briefe von Unterholzner Photovoltaik mit der Bitte, Bäume wegen Verschattung eines PV-Moduls auf dem Hallendach Reindl zurückzuschneiden. Der Markt Eslarn wird der Firma empfehlen, auf eigene Kosten diese Äste zurückschneiden zu lassen.Die Unterhaltung der öffentlichen Feld- und Waldwege führt immer wieder zu großen Problemen, weil sich die Anlieger untereinander nicht einig sind, aber auch bei den Arbeiten nicht jeder Wunsch eines Anliegers berücksichtigt werden kann. Nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz ist der Markt Straßenbaulastträger an diesen Wegen, kann aber die entstehenden Kosten zu 75 Prozent auf die Beteiligten umlegen.Nachdem dafür ein enormer Verwaltungsaufwand notwendig ist, passt sich der Markt Nachbargemeinden an und stellt künftig das für die Wiederherstellung der Wege benötigte Material zur Verfügung. Die Anlieger müssen sich dazu bei der Verwaltung melden und sind dann selbst für den Einbau zuständig.Einstimmig entsprach der Bauausschuss dem Wunsch einer Bürgerin auf dem Schlossberg ein Marterl aufstellen zu können. Die Begutachtung der Fahrzeughallen und des Außenbereiches am Feuerwehrhaus in der Brennerstraße hat keine statischen Probleme ergeben, berichtete Bürgermeister Reiner Gäbl. Somit bestehe auch keine Gefahr für die abgestellten Fahrzeuge.Die ZENO Natur GmbH informierte über die Möglichkeit der Aufstellung einer E-Tankstelle. Standort der Ladesäule wird der Parkplatz beim AWO-Heim sein. Es soll eine sogenannte "intelligente" Säule sein, so dass sich der Besitzer des E-Fahrzeuges nur ein einziges Mal anmelden muss, um dann immer tanken zu können.Laut Bürgermeister soll der Strom das erste halbe Jahr nach der Errichtung der Ladesäule kostenlos abgegeben werden. "Die Ladeinfrastruktur soll Beitrag sein, die Elektromobilität in Gang zu bringen", betonte er.