Politik Eslarn

14.07.2017

8

0 14.07.2017

Im Baugebiet "Am Sportplatz" an der Ernst-Michl-Straße geht es rund. Besonders eine Zielgruppe hat der Markt im Fokus.

Bürgermeister Reiner Gäbl freut sich vor allem über die Ansiedelung junger Familien. Aber auch die Beseitigung einiger Leerstände durch neun verkaufte Häuser bewertet er als positiv.An Baugebieten habe es in der Vergangenheit und auch aktuell nie gemangelt. Die Gemeinde erweiterte sich in den 1960er und 1970er Jahren durch Neubauten in den Ortsteilen Schellenbach und an der Bühlkapelle, Jahre später an der Münchner- und Nürnberger Straße, sowie am Steinboden und am Kellerhäusl.Die jüngsten Baugebiete lagen "Am Heubach" und aktuell "Am Sportplatz", wo neben Privatgrundstücken noch insgesamt sechs Bauplätze in Gemeindehand sind, die Bauwillige erwerben können. Sieben Baugenehmigung gab es seit 2014. Die Gesamtzahl der Anwesen in Eslarn liegt bei rund 1100 und die Einwohnerzahl derzeit bei 2756.Nach der Ausweisung des ehemaligen Sportgeländes "Am Sportplatz" bauten die Bürger in den Vorjahren immer mehr, wobei alleine 2014 insgesamt fünf Bauplätze verkauft wurden. An die ehemalige historische Fußballstätte, die von vielen Birken umrahmt war, erinnern nur noch das alte Sportheim, in dem seit 1989 rund 3000 Puppen von Barbara Linsmeier ein Zuhause gefunden haben, und drei noch existierende Birken.Das neue Wohngebiet mit Blickrichtung zum Stückberg ist zum aktuellen Sportzentrum mit einem fünf Meter hohen Lärmschutzwall abgegrenzt. An der Ernst-Michl-Straße und am Fasanenweg entstehen moderne Wohnhäuser im offenen Baustil und in hellen Farben. So werden weitere Baulücken geschlossen.