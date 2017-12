Politik Eslarn

11.12.2017

0 11.12.2017

In der Bürgerversammlung überrascht Bürgermeister Reiner Gäbl mit einer guten Nachricht: Im Gewerbegebiet "Zankeltrad" siedelt sich eine Elektrofirma an. Die Gemeinde selbst hat auch einiges vor.

In der Heimat bleiben

Gästehaus im Fokus

Fragen aus der Bevölkerung Das Angebot, an Bürgermeister Reiner Gäbl Anfragen zu stellen, nahmen nur einige Bürger an. So wollte Siegfried Bösl näheres zum Ausbau der Heubachgasse wissen und warum das Gästehaus nicht grundsätzlich neu gebaut werde. "Die Straße werde nur abgefräst und neu asphaltiert und ein neues mehrstöckiges Gebäude werde nicht gefördert und erhalte auch keine neue Baugenehmigung", erklärte Gäbl. Die Finanzierung des Gästehauses interessierte Karl Grötsch. Der Aufwand werde auf rund 1,8 Millionen Euro geschätzt und die Tilgung soll mit den Mieteinnahmen erfolgen.



Einen Breitband-Internetzugang mit hoher Datenübertragungsrate wünsche sich der neue Hauseigentümer Josef Schieder im Schellenbach und fragte nach Möglichkeiten für einen Einzelanschluss. Gäbl verwies auf die Telekom und auf die vorhandenen Leerrohre. Die Abrechnung für das Heimatfest 2015 interessierte Ludwig Bauriedl, der als Beispiel die positiven Ergebnisse der Nachbargemeinden anführte. Das Eslarner Defizit, die genaueren Zahlen werden Bauriedl noch übermittelt, resultiere aus den vielfältigen kulturellen und geselligen Angeboten. Zudem benötigte Eslarn im Gegensatz zu Moosbach, wo über 100 freiwillige Helfer den Zeltbetrieb übernahmen, für die Zelttage einen Festwirt. (gz)

Wir haben momentan eine traumhafte Arbeitslosenquote von lediglich 3,2 Prozent. Bürgermeister Reiner Gäbl

Saniert werden soll die alte Kläranlage, die Quellschüttungen am Stückberg und neu gestaltet der Tillyplatz. Im sanierten Gästehaus entstehen neue Wohnungen, eine Gemeinschaftseinrichtung und Räume für die VHS. Das Straßenbauamt erneuert die Staatsstraße (Waidhauser Straße) in Richtung Gewerbegebiet, der Landkreis die Kreisstraße im Bereich der Brennerstraße und die Gemeinde beteiligt sich am staatlich geförderten Breitbandausbau zu den umliegenden Gehöften.Interesse an der Versammlung in der Schulturnhalle zeigten über 50 Bürger. Der absteigende Trend der Einwohnerzahlen setze sich seit Jahren vor allem im ländlichen Raum und so auch in Eslarn fort. Die Einwohnerzahl ging nach 11 Geburten, 34 Sterbefällen, 138 Zuzügen und 142 Wegzügen von 2741 auf 2715 zurück. Dem Trend entgegensteuern sollen neue Arbeitsplätze, bodenständiges Gewerbe und attraktive sportliche, kulturelle und gesellige Angebote.Ein positives Beispiel für Wachstum sei die Ansiedelung einer Elektrofirma, die insgesamt 2 Millionen Euro im Gewerbegebiet "Zankeltrad" investieren möchte. Auf dem richtigen Weg sei Eslarn laut Gäbl durch die vorhandenen Seniorenheime und die neue Pflegeeinrichtung, die ein Verbleiben der älteren Generation in der Heimat ermöglichen. Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich in den letzten zehn Jahren von 272 660 (2007) auf 447 800 (2017) fast verdoppelt, und die Einkommensteuerbeteiligung ist von 659 087 (2007) auf 989 200 (2017) um rund ein Drittel angestiegen."Wir haben momentan eine traumhafte Arbeitslosenquote von lediglich 3,2 Prozent", fügte der Bürgermeister an. Einen gewaltigen finanziellen Aufwand schultere die Gemeinde durch die sehr hohe Kreisumlage von 1 043 159 Euro (2007 rund 788 000). Gäbl erwähnte die Fertigstellung des Stückbergturms und den Einbau der Schwimminsel aus Holz im Atzmannsee. Die Grundversorgung mit besten Trinkwasser gewährleisten die Quellschüttungen am Stückberg und die Tiefbrunnen. 2016 habe der Markt insgesamt 127 000 Kubikmeter Wasser verkauft. 2018 stehe die Sanierung der Quellschüttungen und die Erweiterung des Wasserschutzgebietes an. Da die wasserrechtliche Genehmigung der Kläranlage 2020 ablaufe, müsse diese auf den neuesten Stand gebracht werden.Im Rahmen der Städtebauförderung wird der Tillyplatz für insgesamt 1 875 000 Euro neu gestaltet. Darin enthalten sind die Einmündung Heubachgasse, die Grünanlage an der AWO-Tagespflegeeinrichtung und die Sanierung des Ehrenmals. "Wir erhoffen uns, anstatt der 60- eine 80-prozentige Förderung und sehen das Projekt zusammen mit dem Raiffeisenbankprojekt als Aufwertung für den Tillyplatz."Nach mehrheitlichem Marktratsbeschluss wird mit Hilfe des kommunalen Wohnraum- und Städtebauförderprogramms das Gästehaus umgebaut und saniert. Im Erdgeschoss sollen Gemeinschaftseinrichtungen und in den Stockwerken einige Wohnungen entstehen. Nachdem die Ortsumgehung aus der 1. Dringlichkeitsstufe herausgenommen wurde, wird 2018/19 die Staatsstraße 2154 (Waidhauser Straße) ab Einmündung Nürnberger Straße bis zum Zankelholz erneuert, die Kurven entschärft und von der Ritterklause bis zum Bocklradweg ein Radweg angelegt. Der Landkreis baut die Kreisstraße NEW 34 im Bereich der Brennerstraße mit einem Auftragsvolumen von 1 Million Euro aus. Die Gemeinde verbindet die Maßnahme mit der Prüfung der Kanal- und Wasserleitungen, sowie der Verlegung von Leerrohren für Breitbandkabel.Ein Bebauungsplan soll im Zusammenhang mit dem Projekt Tulpenweg erstellt werden. Geprüft wird der Ausbau der Oberhausener Straße. Beteiligen wird sich der Markt am Breitband-Verfahren II, dem Höfeprogramm der Bayerischen Regierung. Bei einer 90-prozentigen Förderung wird ein Zuschuss von 1,26 Millionen Euro erwartet, so dass dem Markt ein Eigenanteil von 140 000 Euro verbleiben wird.