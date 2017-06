Politik Eslarn

14.06.2017

Der Sitzungssaal im Eslarner Rathaus hat nach rund 40 Jahren neues Mobiliar bekommen, auch für Zuhörer. LED-Lampen an der Holzdecke und neue Wandlampen sorgen für angenehme Beleuchtung.

Grabsteine geben den Geist auf Die Markträte beschäftigten sich auch mit dem Friedhof. Eine Fachfirma hatte die Grabsteine auf Standfestigkeit geprüft. Dank der Messung mit einem hochkomplizierten Gerät gibt es keine Zweifel an der Richtigkeit des Ergebnisses.



Mit dieser eindeutigen Aussage nahm Geschäftsleiter Georg Würfl der Kritik von Grabbesitzern den Wind aus den Segeln. Albert Gollwitzer brachte die Ansicht mehrerer Grabbesitzer vor, die von der Gemeindeverwaltung aufgefordert worden waren, die Grabsteine wieder standfest zu machen.



Bürgermeister Reiner Gäbl erklärte, dass die Standfestigkeit nicht durch Rütteln ermittelt werde, weil sich dann jeder Grabstein bewegen lasse. Vielmehr werde der Stein einer Druckbelastung von 90 Kilopond ausgesetzt.



"Dieses Gerät lügt nicht", meinte Würfl. Deshalb seien die Aufforderungen zurecht verschickt worden. (bey)

Einstimmig beschloss der Marktrat, die Verlegung eines Leerrohrsystems für Glasfaserkabel im Baugebiet "Am Schellenbach" auszuschreiben. Die Maßnahme mache laut Gäbl Sinn, weil damit das erneute Aufgraben der Straße vermieden werden könne.Der Schaden an der Straße sei dann höher als die jetzigen Verlegungskosten für die Leerrohre. Gleichzeitig beschlossen die Räte die Beteiligung am Programm "Höfebonus", obwohl noch keine genauen Angaben vorliegen. In jedem Fall aber sei dies im ländlichen Raum wegen der weit auseinander liegenden Höfe sinnvoll, erklärte der Rathauschef.Das Gremium akzeptierte einstimmig die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags für den Naturpark Oberpfälzer Wald. Die letztmalige Erhöhung gab es laut Gäbl 2000, zwei Jahre später erfolgte wegen der Euroumstellung eine Anpassung. Künftig bezahlt der Markt pro Einwohner einen Beitrag von 14 Cent. In der Endsumme sind das 385 Euro. Der Rathauschef erklärte, dass es keine vergleichbare Organisation gebe, die auf Dauer derart stabile Beiträge hat. Bisher habe die Kommune aus der Mitgliedschaft nur Vorteile gehabt, erklärte das Marktoberhaupt.Die Jahresrechnung 2016 schloss im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 4 838 609 Euro ab. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug 1 019 597 Euro. Nach Abschluss der Jahresrechnung kann der örtliche Rechnungsprüfungsausschuss seine Arbeit aufnehmen. Einstimmig genehmigte der Marktrat die Aufstockung des Wohnhauses am Finkenweg 6 in Eslarn. Bei der Bundestagswahl am 24. September gibt es in bewährter Weise wieder zwei Stimmbezirke. Stimmbezirk 1 umfasst die Straßen und Ortsteile mit den Buchstaben A bis L, Stimmbezirk 2 die Straßen und Ortsteile mit den Buchstaben M bis Z. Ergänzt wird das von der Briefwahl. Die ehrenamtlichen Helfer bei der Wahl erhalten 20 Euro Erfrischungsgeld.