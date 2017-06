Politik Eslarn

13.06.2017

5

0 13.06.2017

(gz) In den vergangenen Jahren war es um die Junge Union (JU) ruhig geworden. Stefan Rupprecht wollte die Aktivitäten wieder aufleben lassen und die Ortsgruppe der JU mit neuem Leben erfüllen. Zur Wiedergründung waren drei ehemalige und sechs neue JU-Mitglieder ins Café Karl gekommen.

Zum Vorsitzenden wählten sie Stefan Rupprecht. Stellvertreter ist Andreas Karl, Schatzmeister Michael Kleber, Schriftführer Johannes Wagner und dessen Vize Pascal Klier. Beisitzer sind Stefan Schaller, Christopher Grießl und Thomas Kleber. Die Kasse prüfen CSU-Vorsitzender Wolfgang Voit und Florian Frischmann. "Den Geschäftsführer werden wir in einer der ersten Sitzungen wählen" sagte Vorsitzender Rupprecht. "Wir werden eigene Ideen einbringen und politisch im Ort tätig sein."Die politische Betätigung durch jüngere Menschen in ihrer Heimat hält CSU-Chef Voit für sehr wichtig und daher dankte er vor allem Stefan Rupprecht für seine unermüdlichen Wiederbelebungsversuche. "Stefan hat sich die Mühe gemacht, neue JU-Mitglieder zu werben und ihre Begeisterung zur politischen Mitarbeit zu wecken." Über die Wiedergründung der Ortsgruppe freute sich auch JU-Kreisvorsitzender Benedikt Grimm, der besonders Rupprecht für das Engagement dankte. "Mit diesen motivierten JU-Mitgliedern geht es in Eslarn wieder aufwärts." Als Grundstock diene die noch vorhandene JU-Kasse von 2804,80 Euro der letzten JU-Führungsriege. Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Schlossbergfest am 8. Juli bat CSU-Vorsitzender Voit die JU um Unterstützung. "Den Erlös werden wir mit der JU teilen."