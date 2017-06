Sport Eslarn

Die Eslarner "Hubertus"-Schützen haben ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Neben dem erstmaligen Aufstieg einer Luftgewehrmannschaft in die Bezirksoberliga gibt es beim Eintrag ins Goldene Buch gleich noch eine Premiere.

Wichtige Ersatzleute

20 860 Ringe

(gz) Den Erfolg nahm Bürgermeister Reiner Gäbl im Museum"Biererlebnis Kommunbrauhaus" zum Anlass für einen Empfang, der ihm als langjähriges Mitglied und aktiver Pistolenschütze besondere Freude bereitete. Da auch das erste Luftpistolenteam in die Bezirksoberliga aufgestiegen ist, sprechen die Verantwortlichen von "einem extrem erfolgreichen Sportjahr".Die erste Luftgewehrmannschaft mit Christoph Brenner, Tobias Brenner, Michael Kleber und Markus Werner hatte sich in der Bezirksliga Oberpfalz Nord die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bezirksoberliga (BOL) des Schützenbezirks Oberpfalz gesichert. "In dieses Buch hat sich noch kein Verein zweimal hintereinander eintragen können." Damit erinnerte der Rathauschef an die einmaligen Erfolge, die Meisterschaften der Pistolen- und Luftgewehrschützen.Erstmals seit der Gründung vor 47 Jahren kämpfen zwei Teams in der BOL. "Während des spannenden Wettbewerbs konnte das Team genau auf der Zielgerade noch einmal zulegen und den ersten Platz behaupten." Die sportlichen Erfolge werden sich laut Gäbl auch positiv auf die Nachwuchsarbeit auswirken und sind die beste Werbung für den Schießsport. "Erstmals in der Vereinsgeschichte schießt ein Luftgewehrteam in der BOL", stellte der für Langwaffen zuständige Sportleiter Manfred Dobmeier. Er hob die hervorragenden Schießleistungen und den guten Zusammenhalt, aber auch die wichtigen Ersatzschützen Florian Wazl und Verena Forster hervor.An den Verlauf der spannenden Saison erinnerten Mannschaftsführer Christoph Brenner. "Die endgültige Meisterschaft konnte erst am letzten Wettkampftag entschieden werden." Da das erste Auswärtsschießen bei Groschlattengrün mit 1484:1479 Ringen und der Auftakt zu Hause gegen Gebhardsreuth mit 1469:1506 jeweils verloren wurden, sah es zum Saisonstart nicht nach Aufstieg aus. Wichtig waren nach zwei Erfolgen der Auswärtssieg bei Wondreb (1485:1504) und der Heimsieg gegen Groschlattengrün (1494:1486).Aber auch knappe Resultate verzeichnete das Team in der heimischen Schießanlage wie gegen Schirmitz (1502:1501) und der Niederlage gegen Wondreb (1479:1481). 1506 Ringe führte in Tirschenreuth und Schönhaid zu wichtigen vier Punkten und zur Meisterschaft. Zum Ende der Saison wiesen die "Hubertus"-Schützen 20:8 Mannschaftspunkte und 20 860 Ringe auf. Dahinter folgte Gebhardsreuth punktgleich mit 20:8, aber mit 114 Ringen weniger."Insgesamt vier Teams erreichten über 20 700, wobei ,Hubertus' Eslarn als einziges Team über 20 800 Ringe und im Durchschnitt hervorragende 1490 Ringe vorweisen konnte", fügte Michael Kleber an. In die Gruppe der besten Bezirksliga-Schützen reihten sich auf den 3. Platz Christoph Brenner (381,43), auf den 10. Michael Kleber (372,86), auf den 14. Markus Werner (370,69) und auf den 19. Rang Tobias Brenner (367,15) ein."Das Team gab zum Schluss noch einmal so richtig Gas und konnte durch sehr gute Ergebnisse den hervorragenden Erfolg sichern", gratulierte Schützenmeister Fabian Wild. Der Vereinschef wünschte in der kommenden Saison viel Erfolg und den Klassenerhalt.