12.06.2017

Die Eslarner haben zum Feiern zwar keinen Rathausbalkon, aber dafür ein einmaliges Museum "Biererlebnis Kommunbrauhaus". Dort empfängt Bürgermeister Reiner Gäbl die Meistermannschaft des TSV.

(gz) Beim Eintrag ins Goldene Buch spielten die "Werkstattmusikanten" auf und ließen den Empfang zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. "Ein guter Anfang braucht Begeisterung und ein gutes Ende Disziplin", schrieb Trainer Fabian Dimper ins Gästebuch.Die erste Mannschaft des TSV schaffte den Aufstieg in die Kreisliga. Dies nahmen die Fußballer am Samstag zu einer Rundfahrt in Cabrios durch Eslarn zum Anlass. Die Kicker präsentierten sich in Lederhosen und schwarzen T-Shirts mit der gelben Aufschrift: "Grenzlandelf und Aufsteiger - Kreisliga, wir kommen."Bürgermeister Gäbl würdigte in Übereinstimmung mit der TSV-Führung um Vorsitzenden Thomas Meckl, stellvertretenden Abteilungsleiter Raimund Forster und Dimper sowie Spielführer Matthias Zankl die beeindruckende Leistung der jungen Truppe. Als TSV-Mitglied und überzeugter Fan habe Gäbl so manches Heimspiel und auch den 5:0-Sieg im Relegationsspiel gegen den ASV Haidenaab in Etzenricht live mitverfolgen können."Man merkte, dass die Mannschaft den Willen zum Aufstieg hatte, und dieser Erfolg ist auch ein Zeichen guter Vereins- und Jugendarbeit." Das Marktoberhaupt wünschte den Kreisligisten den Erhalt der Liga und eine tolle Saison."Mit einem Durchschnittsalter von 23,5 Jahren gehört dieser Mannschaft die Zukunft", war sich Dimper sicher. Er blickte außerdem auf die Saison zurück, die nach einem 0:1 gegen DJK Neukirchen und 2:6 gegen SV Kohlberg mit zwei Niederlagen begann. Nach 5 Spielen übergab Markus Karl das Ruder an Dimper, den Max Werner und Elias Werner mit Familie unterstützten. Die ersten Lichtblicke zeigten sich beim 6:0 gegen die SpVgg Pirk und im spannenden Spiel gegen den FC Luhe Markt mit dem Siegtreffer in der 94. Minute.Nach der Winterpause legten die Fußballer mit zehn Spielen ohne Niederlage einen beeindruckenden Endspurt hin und arbeiteten sich vom 5. auf den 2. Platz vor. Die 30 Punkte bedeuteten gleichzeitig Platz 1 in der Rückrundentabelle. Die meisten Tore (15) erzielte Matej Dobias. Torwart Pascal Lieb spielte fünf Mal zu Null. Die meisten Einsätze (27) hatten Adam Like, Matej Dobias, Herrmann Dierl und Christian Ach.Zum Feiern schenkten Vorsitzender Meckl, Dimper und Werner den Fußballern und Gästen zum Anstoßen auf die Kreisliga eine kühle Halbe Kommunbier ein. Im Sportheim folgte die Aufstiegsfeier. Den großartigen Erfolg umschrieb Spieler Daniel Ring: "Um den Grund dafür verstehen zu können, schaut man sich zwei Indikatoren an: Die TSV-DNA und die jüngere Vereinsgeschichte. Nicht nur deshalb ist der jetzige Aufstieg eine Renaissance des vielbeschworenen Eslarner Teamgeists."