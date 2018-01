Vermischtes Eslarn

16.01.2018

37

0 16.01.201837

Bei der Spendenübergabe würdigten Vertreter der Raiffeisenbank und der Gemeinde das Engagement der Vereine und Organisationen. "Mit 5300 Euro können wir aus dem Gewinnsparen erneut eine Rekordsumme ausschütten", stellte Geschäftsleiter Markus Dimper fest. Das Geld ging an Kegelclub, Feuerwehr, Imkerverein, Anton-Bruckner-Musikschule, Frauenbund, Krieger- und Soldatenverein, Oberpfälzer Waldverein, Reservistenkameradschaft, Schützenverein 1884, Schützengesellschaft Hubertus, Siedlergemeinschaft, Tennisclub, Tischtennisclub, TSV, Vogelzucht- und Schutzverein, Wintersportverein sowie die Elternbeiräte der Schule und des Kindergartens. Am Freitag, 26. Januar, starten die Umbaumaßnahmen der Filiale, die am Montag, 30. April, zur Jubelfeier abgeschlossen sein werden, informierte Dimper weiter. "Die Raiffeisenbank unterstützt die Aktivitäten der Gemeinschaften mit Spenden aus dem Gewinnsparen", fügte Direktor Karl Völkl an. "Die tragende Säule ist die Gemeinschaft der Vereine", meinte Eslarns Bürgermeister Reiner Gäbl. Bild: gz