Vermischtes Eslarn

16.01.2018

8

0 16.01.2018

Die Reservistenkameradschaft hält den Kontakt zu den Soldaten der Bundeswehr für sehr wichtig und pflegt diese Freundschaft bei gemeinsamen Veranstaltungen. Die Jahreshauptversammlung spiegelte sportliche und gesellige Aktivitäten wider. Vorsitzender Waldemar Hansl wies die 15 Teilnehmer auf den konstanten Mitgliederstand von 53 hin.

"Davon sind 50 Prozent im Dachverband des Reservistenverbands organisiert." Nachdem sich die Mitgliedergewinnung insbesondere nach dem Wegfall der Wehrpflicht immer schwieriger gestalte, würden Aktivitäten immer schwieriger. Mit 50 Jahren zählt Vorsitzender Hansl übrigens zu den jüngsten Vereinsangehörigen. "Besonders stolz ist die RK über die stete Anwesenheit des 93-jährigen Ehrenmitglieds und Kriegsteilnehmers Arthur Holz, von Ehrenvorsitzenden Siegfried Kleber und Ehrenmitglied Rainer Bauriedl." Den Jahresrückblick begann Hansl mit dem Hinweis auf den Neujahrsempfang bei der Bundeswehr in Oberviechtach. "Die Pflege der Kontakte zur Bundeswehrtruppe steht bei uns ganz oben." Seit der 1976 mit der 5. Kompanie des 122 Panzergrenadierbataillon in Oberviechtach geschlossenen Patenschaft, nach der Umstrukturierung der Bundeswehr mit der 1. Bundeswehrkompanie, wird der Freundschaftspakt zwischen den Soldaten und den Vereinsmitgliedern gegenseitig getragen.Kassier Johann Götz berichtete über eine stabile Kassenlage. Mit einem Ausblick auf das Vereinsjahr erinnerte Hansl an die monatlichen Versammlungen jeden zweiten Freitag im Vereinslokal "Böhmerwald". Zur Diskussion steht eine Drei-Tagesfahrt nach Berlin mit Besuch des Bundestags und Stadtbesichtigung. Da die Fahrt im Vorjahr ausfallen musste, will man beim OWV um Mitfahrinteresse werben.