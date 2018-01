Vermischtes Eslarn

31.01.2018

Der "Löwen"-Fanclub startet als erster Verein in die Eslarner Faschingssaison. Eine akrobatische Truppe beeindruckt die Gäste dabei ganz besonders.

Die Besucher ließen zwar lange auf sich warten, aber rechtzeitig zum Höhepunkt füllten sich die Stuhlreihen in der Schulturnhalle. Viele Bedienungen huschten verkleidet als flotte Häschen und Kätzchen durch den Saal und versorgten die Gäste mit Speisen und Getränken. Originell war ein kleiner Zwerg, der einen "Löwen"-Fan auf der Schulter durch die Reihen trug.Anwesend waren Scheichs, Mexikaner und Flugkapitäne, Indianerinnen und Teufelinnen sowie so manche Fabelwesen aus der Märchen- und Tierwelt. Mit einem "schlauen Fuchs" im Löwentrikot scheint der Fanclub ein neues Maskottchen gefunden zu haben. Beste Stimmung garantierten die "Südwind-Buam" aus Falkenberg. Das Trio zog alle Register und heizte dem Publikum mit Pop, Rock, Schlagern, Oldies und Stimmungsliedern kräftig ein. Die Vollblutmusiker boten alles, was die Besucherherzen begehrten.Höhepunkt war der atemberaubende Auftritt des Waidhauser Faschingsvereins mit seiner Tanzgruppe "Public Surprise". Die jungen Frauen und Männer versanken in ihrer bezauberten "Traumwelt", begeisterten in unterschiedlichen Kostümen und zeigten einen Mix aus ästhetischen Tänzen, Hebefiguren und Bodenakrobatik. Im schnellen Rhythmus der Musik wirbelten die Burschen und Mädchen mühelos in die Lüfte und waren auch beim Wechsel von Kostümen und Bühnenbilder flink. Die Zuschauer ließen sie nicht ohne Zugabe gehen, waren tief beeindruckt und kommentierten die Aufführungen mit "Respekt, einfach bezaubernd und schön".