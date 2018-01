Vermischtes Eslarn

16.01.2018

Bei der Jahreshauptversammlung ehrt der Eslarner Fischereiverein treue Mitglieder. Vier von ihnen stehen im Mittelpunkt.

Treue Mitglieder Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung treuer Mitglieder. 10 Jahre im Fischereiverein sind Josef Bauriedl und Karl Ach. Helmut Bauer, Michael Häring, Richard Hopfner und Reinhold Putzer aus Waidhaus und 25 Jahre Wolfgang Voit. Vier Jahre nach der Gründung 1984 sind Anneliese Brenner, Siegfried Lang, Josef Müller und Fritz Heberlein aus Oberviechtach in den Fischereiverein eingetreten. "Ich danke allen für die langjährige Unterstützung, besonders den vier Mitgliedern für 30 Treuejahre", sagte Vorsitzender Karl Roth. (gz)

Bei der Zusammenkunft im Fischerhäusl standen 11 Ehrungen, davon 4 für 30 Jahre Treue, und Rückblicke auf ein arbeitsreiches Jahr auf dem Programm. "Ich bin gerne bei der Familie der Fischer", stellte Bürgermeister Reiner Gäbl fest. Er dankte dem guten Partner der Gemeinde für die Unterstützung, das Engagement und die Pflege der Gewässerufer. Der Rathauschef wies auf das 25. Heimatfest 2020 hin und bat um Unterstützung.Im Rückblick erinnerte Vorsitzender Karl Roth an ein bewegtes Vereinsjahr. Mit dem Kreisfischereiverein wurde der Fischbesatz für die Pfreimd und das Freundschaftsfischen am Atzmannsee besprochen. Sehr gut angekommen ist der Fischverkauf am Aschermittwoch und an Karfreitag. Erstmals wurde am Mathesenweiher ein Generationsfischen angeboten. Der Sprecher bat die Mitglieder um stärkere Beteiligung am An-, Königs- und Abfischen. Ein Erlebnis für die Teilnehmer war der achttägige Ausflug zum Wallerfischen am Po in Italien.Schriftführer Wolfgang Karl wies auf 10 Sitzungen mit 55 Beratungspunkten hin. Heuer stehen wieder ein Fischerkurs und mehrere Arbeitseinsätze an. Einen steten Arbeitseinsatz verlange das Sauberhalten des hinteren Mathesenweihers. Trotz der ruhenden Vereinsgemeinschaft habe der Fischereiverein in Eigenregie einen Maibaum aufgestellt.Kassier Ewald Singer dankte allen Spendern und treuen Mitgliedern. Über das Einsetzen von Jungfischen wie Bachforellen, Karpfen, Schleier und Zander in die fließenden und stehenden Vereinsgewässer informierte stellvertretender Gewässerwart Michael Bodensteiner. Sechs neue Fischeraufseher prüfen die Gewässer und Angler. Mit dem Hinweis auf den Stammtisch am 27. Januar im Fischerhäusl und den Vortrag zum Thema "Kormoran" am 18. Januar um 19 Uhr in Vohenstrauß, sowie dem Verkauf von geräucherten und gegrillten Fischen am Karfreitag endete die Mitgliederversammlung.