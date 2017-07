Vermischtes Eslarn

30.07.2017

Die Mutter-Kind-Einrichtung im Gästehaus erfreut sich seit 20 Jahren großer Beliebtheit. Die jungen Mütter treffen sich mit ihren Lieblingen im Alter von 8 Monaten bis 3 Jahren jeden Dienstag um 9 Uhr zur Krabbelstunde. Die Gruppe wurde 1997 auf Initiative von Martina Hölzl und Kersten Forster mit 15 Kindern als Mutter-Kind-Gruppe ins Leben gerufen und in den Folgejahren bis heute durch junge Mütter als Krabbelgruppe mit Erfolg fortgeführt. In den vergangenen Jahren übernahmen Manuela Bösl und Kerstin Krämer-Höreth und seit kurzem Nina Krämer und Anja Meckl die Verantwortung. Derzeit tummeln sich rund 20 Kleinkinder in der mit einem Teppich und vielfältigen Spielzeugen ausgestatteten Räumlichkeit. Im Vordergrund der Treffs stehen das Miteinander in der Spielgemeinschaft und das gegenseitige Kennenlernen. Da sich die Wonneproppen wöchentlich sehen, ist die spätere Wiedersehensfreude im Kindergarten um so größer. In der Krabbelgruppe können die Mütter gemeinsam mit ihren Kindern spielen oder sich mit anderen Müttern austauschen. Bild: gz