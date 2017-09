Vermischtes Eslarn

OWV-Bankerlwart Gerhard Riedl hat einige Sitzgelegenheiten in freier Natur saniert. Mit seiner Ehefrau Inge machte sich der pensionierte Zöllner auf den Rundwanderwegen auf den Weg. Da die Witterung an den Bänken und Tischen deutliche Spuren hinterlassen hatte, waren Ausbesserungs- und Streicharbeiten erforderlich. Das Ehepaar hat dafür 200 ehrenamtliche Stunden aufgewendet. 15 Holztische und 55 Bänke wurden abgebaut, gehobelt und 3 Mal gestrichen. Bei 9 Tischen und 17 Bänken genügte ein Anstrich und bei den restlichen Garnituren nur eine Säuberung. Der OWV kümmerte sich in den Jahren zuvor auch um neue Bänke. Damit die 26 Tische und 97 Bänke in tadellosem Zustand bleiben, hat der Verein in diesem Jahr Riedl als Bankerlwart eingesetzt. Rund um die Sitzgelegenheiten wurde gemäht und die Sockel und Befestigungen ausgebessert. Auch die drei Waldsofas sind nun wie neu und laden zur Rast ein. Bild: gz