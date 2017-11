Vermischtes Eslarn

30.11.2017

0 30.11.2017

Auf viele sportliche Erfolge blickt die Schützengesellschaft Hubertus Eslarn. Aber auch im gesellschaftlichen Bereich kann sich die Arbeit der Mitglieder sehen lassen.

Medaillen für sportliche Erfolge Gemeinsam mit Sportleiter Christian Wild zeichneten die Vorsitzenden Fabian Wild und Daniel Biermeier aktive Mitglieder aus. Eine Medaille für sportliche Erfolge bei Rundenwettkämpfen erhielten in der LP-B-Klasse für den 3. Platz Sebastian Wild mit 1398 Ringen (Durchschnitt 349,5), in der KK-A-Klasse für den 1. Rang Fabian Wild mit 1042 (260,5) und für den 2. Platz Klaus Härtl mit 1011 Ringen (252,75).



In der Jugend-A-Klasse belegte Andreas Sorgenfrei den 2. Rang mit 1424 Ringen (356). Bei der Gaumeisterschaft erreichten in der Schüler-A Raphael Karl den 2. Platz (158) und in der Jugendwertung jeweils einen 3. Rang Florian Wagner mit 342 und Maria Wazl mit 301 Ringen. Bei den Junioren-B setzte sich Florian Wazl mit 341 Ringen auf den 1., mit Luftpistole Daniel Biermeier mit 362 Ringen auf den 2. Platz und das LP-Team mit 1043 Ringen auf den 1. Rang. (gz)

"Wir sind sportlich und gesellig auf einen sehr guten Weg", stellte Schützenmeister Fabian Wild in der Versammlung im "Kuchstüberl" fest. Besonders erwähnte er den Aufstieg der ersten Teams mit Luftgewehr und Luftpistole in die Bezirksliga. Kassier Markus Werner verwies auf die Investitionen in den Umbau, in Schießmaterial und in die Unterhaltung des Schützenheims.Schriftführer Christoph Kulzer berichtete über elf Ausschusssitzungen. Guten Anklang fand der durch die Jungschützen organisierte Kinderfasching und das Marktscheibenschießen am Barthlmarkt. Die Mitglieder investierten zahlreiche Stunden in den Umbau des Schützenheims.An die sportlichen Ereignisse erinnerte Sportleiter Christian Wild. "Wir haben mit elf Mannschaften an den Rundenwettkämpfen teilgenommen." In der laufenden Saison belegen die Teams mit Luftgewehr (LG) den 3., mit Luftpistole (LP) den 2., mit KK den 2. und das zweite LP-Team den 3. Platz. Eine besondere Umstellung für die Schützen war der direkte Vergleich beim Wettkampf in der Bezirksliga. Das derzeitige Aushängeschild ist das zweite LG-Team, das in der Gauliga mit 8:0 Punkten souverän an der Spitze liegt. Gute Erfolge verbuchen zudem das KK- und dritte LG-Team sowie die Mannschaften der Jugend und Schüler. Leider löste sich das dritte LP-Team wegen zu weniger Schützen auf.Zum Neujahr ließen es die Böllerschützen im Kurpark gehörig krachen. Absolute Höhepunkte waren laut Böllerschützenmeister Christoph Bauer die Böllertreffen der nordbayerischen Vereine in Pertolzhofen, auf Bayernebene in Neubrunn und der Oberpfälzer Teams in Moosbach. Zum Erwerb der Unbedenklichkeitsbescheinigung wird ein Böllerkurs angeboten, zu dem sich bisher 17 Personen angemeldet haben und noch einige Plätze frei sind.Ein Lob für die gute Jugendarbeit und ein Dank für die Beteiligung bei Veranstaltungen auf Gauebene kam von stellvertretendem Gauschützenmeister Josef Bäumler aus Döllnitz. Durch die hervorragenden sportlichen Erfolge befindet sich die SG derzeit "auf einem Höhenflug". Stolz sei man auf die Teams in der Bezirksliga, in der Eslarn mit zwei Mannschaften vertreten ist. Der Grenzgau plane laut Bäumler die Installierung eines Stützpunkts für die Luftgewehrschützen. Bürgermeister Reiner Gäbl war stolz, dass "der Verein lebt". In den Fokus rückte er vor allem die überragenden sportlichen Erfolge. Bestens gepflegt sei das erst kürzlich aufpolierte Schützenhaus im Sportzentrum. In der anschließenden Debatte wurde die Kündigung der Sportheimpächter angesprochen und die Sorge über die voraussichtliche Selbstversorgung ab 1. April.Im Anschluss standen zahlreiche Ehrungen an: 10 Jahre : Theresa Betz aus Weiding und Tobias Sorgenfrei. 20 Jahre : Christian Wild, Martin Distner, Jürgen Merold, Stephan Lindner, Tanja Frank und Sebastian Salomon. 40 Jahre: Maria Hammerl aus Wernberg-Köblitz, Sigbert Reger, Johann Kleber, Hans-Peter Utz, Hans Grießl, Siegfried Grötsch, Manfred Balk, Hubert Hagl, Barbara Reger aus Stadlern und Josef Wildenauer.Ein besonderer Dank für 45-jährige Treue ging an Reiner Gäbl, Maria Karl, Peter Kaiser, Karl Meier, Hans Balk, Helmut Karl aus Georgenberg, Werner Pressl, Konrad Kleber, Ludwig Kleber, Josef Kleber und Norbert Karl.