Eslarn

08.12.2017

08.12.2017

Die kirchliche und gesellige Gedenkfeier zur Erinnerung an den Todestag des seligen Gesellenvaters Adolph Kolping und aller verstorbenen Mitglieder ist ein fester Bestandteil des Jahresprogramms der Eslarner Kolpingsfamilie. Ein Mann steht dabei im Fokus.

Bei den Ehrungen beeindruckten vor allem die 65 Mitgliedsjahre von Rainer Bauriedl. Dankbar war die Führungsriege über den Beitritt von Wolfgang Kleber aus Roßtränk. Bei der Gestaltung des Adventsabends mit humorvollen Geschichten zeigten einige Mitglieder erstaunliche schauspielerische Talente. Auf einen besonderen Festtag wies Pfarrer Erwin Bauer in der Predigt im Zeichen des Kolpingbanners mit Fahnenträger Siegfried Sier in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt hin. Der am 4. Dezember vor 152 Jahren verstorbene Gründer der Gesellenvereine und des Kolpingwerks war ein unangenehmer Zeitgenosse, da er die Zeichen seiner Zeit bereits erkannte und mit Angeboten für Bildung und Gemeinschaft die Nähe der Menschen suchte.Das segensreiche Wirken setzte der katholische Priester Kolping besonders mit der sozialen Frage fort und gründete den Gesellenverein. Der Gründervater stand in der Messe in der Pfarrkirche und am Abend im Pfarrheim Sankt Marien bei der Adventsfeier im Mittelpunkt. Vorsitzender Gregor Härtl und Präses Pfarrer Bauer eröffneten die Feier mit Gedanken zum Advent. Das Duo Marie & Maria (Hummer und Wazl) sorgte mit Weihnachtsliedern für gute Unterhaltung.Im Anschluss honorierte die Gemeinschaft die mit Humor und schauspielerischen Talenten vorgetragenen Geschichten mit kräftigem Applaus. Da im Hinblick auf die Ehrungen lediglich eine Absage vorlag, sprach der Vorsitzende von einem außergewöhnlichen Prozentsatz. Mit Pfarrer Bauer dankte Härtl Karl Schmid für 10 Jahre Treue. Josef Grötsch erhielt die goldene Ehrennadel für 50 Jahre . Außergewöhnliche Jubiläen feierten Albin Kaiser mit 60 Jahren Zugehörigkeit und Rainer Bauriedl mit 65 Jahren .Nicht anwesend war Siegfried Meier, dem die Urkunde für 60 Jahre nachgereicht wird. Außerdem überraschte der Kolpingvorstand mit der Neuaufnahme von Wolfgang Kleber aus Roßtränk, der damit mit seinem Vater Johann Kleber (Eintritt 1970) im Gesellenverein Mitglied ist. Bei dem gemütlichen Beisammensein gab es Plätzchen und Punsch sowie saure Bratwürste.