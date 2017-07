Vermischtes Eslarn

21.07.2017

Am Eslarner Ortsteil "Goldberg" direkt unterhalb der Waldkapelle "Mariä Heimsuchung" errichteten 1987 ehemalige Bewohner aus dem böhmischen Karlbachhütte einen Kreuzweg. Ein Zeitzeuge berichtet von dem Unterfangen vor 30 Jahren.

Logistische Meisterleistung

Pfarrer beteiligt sich

Josef Hoffmann wurde am 1935 im ehemalige Eisendorf geboren. 1946 musste er mit seinen Eltern und Geschwistern wie viele andere seine Heimat zwangsweise in Richtung Westen verlassen. In der baden-württembergischen Stadt Niefern-Öschelbronn am Rande des Schwarzwalds fand er mit seiner Familie eine neue Heimat.Die Veränderungen in Eisendorf waren enorm: "Viele Häuser und sakrale Gegenstände sind verschwunden." Hoffmann ist Ehrenvorsitzender des Heimatvereins "Eisendorf und Umgebung", seine Freunde nennen ihn "Bepe". "Nach der Aussiedelung und der Grenzschließung wollten die Karlbacher 1987 einen Ort der Erinnerung nahe ihrer ehemaligen Heimat schaffen", erklärt er. Da sich in Eisendorf und Karlbachhütte kein Kreuzweg befand, betete die Bevölkerung in der örtlichen Pfarrkirche St. Barbara in Eisendorf oder pilgerten einmal im Jahr zur Waldkapelle bei Karlbachhütte zwischen Eisendorf und Weißensulz.Mit Hilfe des Eisendorfer Pfarrers Josef Retzer und dem Kapellenbauer Karl Hackl errichteten die ehemaligen Karlbachhüttner am Goldberg einen beeindruckenden Kreuzweg mit 14 Stationen. Bereits der Antransport der schweren Granitsteine - Findlinge aus der Umgebung - war mit Schwierigkeiten verbunden und eine logistische Meisterleistung. In jedem einzelnen Granitstein wurde eine Bronzetafel mit einem Bild vom Leidensweg Jesu Christi eingearbeitet. Zudem waren auf den Steinen die Spender vermerkt, bei denen es sich überwiegend um ehemalige Bewohner aus der früheren böhmischen Ortschaft Karlbachhütte handelte.Die Patenschaft für den ersten Stein mit dem eingearbeiteten Bild von der Verurteilung Jesu durch Pontius Pilatus übernahmen der ehemalige Eisendorfer Pfarrer Retzer und Schwester Theresia. Die weiteren Kreuzwegsteine stifteten Johann und Anna Grau, Max Liebl, Franz und Wilhelmine Achatz, Alfred Pazdernik, Josef und Antonie Liebl, Franz Grau, Ludwig Liebl, Heinrich und Anni Liebl, Josef Grau, Anna und Justine Zangl, Georg, Berta und Marie Zangl sowie Karl Liebl."In diesem Jahr verstarb der ehemalige Karlbacher Max Liebl in Regensburg, so dass nur noch wenige aus diesem böhmischen Dorf leben." Den letzten Stein mit dem Bild von der Grablegung sponserten Ida und Karl Hackl. Da er wie viele der Vorgenannten lange in der bekanntesten und eine der letzten Glashütten in Karlbachhütte arbeiteten, ist im letzten Kreuzweg-Stein ein roher Glasstein eingearbeitet, der noch an die Blütezeit der Rohglasherstellung und die Glashütte in Karlbach und weitere rund 65 bestehende böhmischen Glashütten erinnert. Zudem war Hackl 1975 der Initiator für den Bau der Kapelle auf dem Goldberg.Als Abschluss des Kreuzwegs steht ein großes Eisenkreuz, an deren Sockel als 15. Station ein Bronzeschild auf die glorreiche Auferstehung Jesu hinweist. Seit 30 Jahren folgen Gläubige aus den ehemaligen böhmischen Dörfern und aus der Region im Gebet dem nachgebildeten Wallfahrtsweg. Da sich an den Darstellungen die Kreuzwegbeter auch niederknien, werden diese auch Fußfallstationen genannt.