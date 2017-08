Vermischtes Eslarn

Nach den Worten von Pfarrer Bauer war es in Eslarn die erste ökumenische Hochzeit, aber auch das erste Hochzeitszelt am Atzmannsee. Erstmals begegneten sich die beiden an Silvester 2008/2009 beim Jugendumweltkongress in Frankfurt im Kelsterbacher Wald auf dem Protestcamp der Baumbesetzer, die gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens demonstrierten. Nicht nur der gemeinsame Einsatz für die Natur und Umwelt, sondern auch ihr außergewöhnliches Hobby, der Standardtanz, waren Gründe zum Näherkommen.Schmidt ist Referentin und Aktive in der Jugendorganisation "Bundjugend Hessen". Als Vorstandsmitglied des Vereins Gemeinwohlökonomie Deutschland ist auch für Schneider das Wohl von Mensch und Umwelt das oberste Ziel des Wirtschaftens. Die Hessin arbeitet als Sonderpädagogin und der Oberpfälzer als Umweltingenieur.Ihre Hochzeit "sollte keine klassische, sondern eine außergewöhnliche und unvergessene" werden. Daher wählten sie das Gelände am Atzmannsee. Die Einladung zur "Mitmach-Hochzeit" hatte ein Teil der rund 140 Gäste zu einem dreitägigen Zeltaufenthalt oder Kurzurlaub bewegt. Die Gäste halfen beim Aufbau des großen, beheizten weißen Zeltes sowie beim Geländeschmücken.Alle fanden Zeit zum Minigolfen oder zum Entspannen in einer Hängematte. Für Stimmung sorgte die Band von "King Sorella" aus Bayreuth mit einem Mix aus Folk-Rock, Gypsy, Ska und Balkan-Blues. Romantik garantierte ein Lagerfeuer mit Stockbrot und Gitarrenmusik.