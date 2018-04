Vermischtes Eslarn

03.04.2018

Abordnungen von Vereinen, heimische und überörtliche Gäste ließen sich von dem rührigen neuen Sportheimteam verwöhnen und lauschten in gemütlicher Runde den Klängen von Quetschenspieler Fabian Wild und Gitarrist Christian Schmucker . Den Pächterwechsel bezeichnete Bürgermeister Reiner Gäbl am Sonntag als einschneidendes Ereignis und als Fortsetzung einer langen Tradition.Mit einem Blumenstrauß wünschten der Rathauschef und TSV-Vorsitzender Thomas Meckl dem Pächter eine gute Zukunft und viele Gäste. Die neu gegründete Dartgemeinschaft "Sportfreunde" stellten ihre beiden Dartautomaten in einer separaten Nische abseits vom Gaststättengeschehen auf. Eine neue Anlage sorge für tollen Sound, und zur Weltmeisterschaft in Russland werden die Fußballspiele auf Videoleinwand live übertragen.