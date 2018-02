Vermischtes Eslarn

26.02.2018

"Ein Traumergebnis und ein starkes Mandat." Mit diesen Worten verkündete Pfarrer Erwin Bauer am Sonntag um 20.50 Uhr im Pfarrheim Sankt Marien das Ergebnis der Pfarrgemeinderatswahlen. Die Einführung einer Briefwahl habe zu einer 45,3-prozentigen Wahlbeteiligung und damit zu einem hervorragenden Echo geführt.

Insgesamt waren 2091 Wähler ab 14 Jahren mit Hauptwohnsitz in Eslarn zur Wahl aufgerufen. 949 nahmen teil. 16 Frauen, Männer und Jugendliche kandidierten und zeigten so die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung. Die hohe Wahlbeteiligung und das Engagement aller Kandidaten zeigt laut Pfarrer auch die feste Bindung zur katholischen Kirche und zum Glauben. Der Wahlausschuss um Pfarrer Erwin Bauer und Wahlleiter Anton Hochwart mit Agnes Härtl, Peter Hummer, Waltraud Karl und Christine Seibert hatten mit Unterstützung zahlreicher Helfer beim Auszählen der Briefwahl alle Hände voll zu tun. Laut Bauer wurden in der Reihenfolge des Stimmanteils folgende Mitglieder in den Pfarrgemeinderat gewählt: Agnes Härtl, Waltraud Karl, Christine Seibert, Karl Schaller, Gregor Härtl, Roswitha Fürtsch, Karola Kleber (neu), Claudia Balk (neu), Alfred Bittner (neu), Sonja Hummel (neu), Waldemar Hansl (neu) und Ulrike Eschenbecher (neu).Mit dem Wahlausschuss gratulierte Bauer den Gewählten und dankte allen für die Bereitschaft zur Kandidatur: "Die Kirche braucht viele engagierte Helfer, die nicht nur zuschauen, sondern in einem nicht isolierten Pfarrgemeinderat und in den Ausschüssen rege mitarbeiten und ihre Gedanken einbringen." In der konstituierenden Sitzung am 22. März wird ein Sprecher gewählt. Am 15. April werden ausgeschiedene Pfarrgemeinderäte verabschiedet.