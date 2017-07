Vermischtes Eslarn

25.07.2017

6

0 25.07.2017

An einer Fledermausführung rund um Eslarn mit den Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Volkshochschule Vohenstrauß nahmen knapp 100 Frauen, Männer und Familien mit Kindern teil. Mit drei Experten tauchten die Freunde der Natur in die vielfältige Welt der örtlichen Fledermauspopulation ein.

An besten zu beobachten

Rufe hörbar gemacht

"Dank der engagierten Werbung der Grundschulleiterin Bianca Ederer hatten sich zahlreiche Teilnehmer angemeldet", stellte Fledermausfachberater Markus Liebl aus Grafenwöhr vom LBV begeistert fest. Im Schulhof begrüßte Ederer die Fledermausspezialisten Nicole Merbald aus Weiden, Andreas Dzierza aus Trabitz und Markus Liebl. Die Rektorin wies auf die ungewöhnlichen Gäste auf dem Dachboden der Schule hin. Wegen der vielen Interessierten machten sich die Experten der LBV-Kreisgruppe Weiden-Neustadt in drei Gruppen auf den Weg zum Waldweiher an der "Langen Wiese" am Büchelberg, entlang des Heubachwegs zum Mathesenweiher und zu den Weiheranlagen in der Nähe der Antoniuskapelle nördlich der Freizeitanlage "Atzmannsee"."Fledermäuse gibt es zwar überall, sei es in Siedlungen, Gärten und Wäldern, aber bei der strukturreichen Kombination Wiese - Weiher - Waldrand sind die fliegenden Tiere meist am besten zu beobachten", stellte Liebl fest. Den kleineren Naturfreunden wurde mit Fledermausspielen die Zeit bis zur Dämmerung unterhaltsam verkürzt.Zudem hörten die Teilnehmer einige Geschichten über die Oberpfälzer Fledermausarten und wie diese Tiere sich in der Dunkelheit mit Ultraschall orientieren können. Im Landkreis Neustadt gebe es rund 18 verschiedene Arten. Höhepunkt der Exkursion waren die durch Ultraschalldetektoren hörbaren Rufe der Fledermäuse und die im Schein von Starklichtlampen fliegenden Tiere. Die Frequenzanzeige der Ultraschalldetektoren belegte, dass neben der in Haus und Hof meistverbreiteten und kleinsten Fledermausart, der Zwergfledermaus auch seltene Arten beobachtet werden konnten. Bestimmt wurden der "Kleine und Große Abendsegler", das "Große Mausohr", "Braune Langohr" und die "Nord-, Mops- und Wasserfledermaus". Das Aufbleiben wurde mit den Flugvorführungen mehr als belohnt.Erst spät entschieden sich die neugewonnenen Fledermausfreunde zum Heimgehen. Die drei LBV-Führer erhielten kräftigen Applaus und damit den schönsten denkbaren Lohn für ihr ehrenamtliches Engagement. Soviel Begeisterung an den nachtfliegenden Mückenjägern machte den Fledermausexperten der LBV-Kreisgruppe mächtig Freude und bestätigte ihre Bemühungen um den Erhalt der Fauna.