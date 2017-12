Vermischtes Eslarn

12.12.2017

Einige Mädchen im Kindergarten St. Elisabeth wünschen sich vom Christkind eine neue Puppe. Dieses Anliegen dürfte nach der Spendenübergabe an Leiterin Beate Sparschuh bald erhört werden. Ob es der von Bürgermeister Reiner Gäbl spendierte Rebhuhn-Zoigl war, der gleich beide Vorstände der Vereinigten Sparkasse, Josef Pflaum (rechts) und Gerhard Hösl (links), nach Eslarn lockte, blieb unbekannt. Insgesamt übergaben sie 5300 Euro an 14 Vereinsvertreter. Das Eslarner Haus sei eine wesentliche Säule im Sparkassengefüge, betonte Vorstand Pflaum. Derzeit gebe es keinerlei Überlegungen Filialen aus der Peripherie abzuziehen, gab Bürgermeister Gäbl ein Bekenntnis zu den Standorten in der Gegend ab. Vom Sparkassen-Team mit Ilona Singer und Marco Stöckl betonte Anna Hirnet die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen. Folgende Organisationen bekamen Geld: Fischereiverein, "Eintracht"-Kegelclub, Schützenverein 1884, Schützengesellschaft "Hubertus", Tennisclub, Tischtennisclub, Turn- und Sportverein, Anton Bruckner Musikschule, Imkerverein, Kindergarten St. Elisabeth, BRK-Ortsgruppe, Oberpfälzer Waldverein, Feuerwehr Eslarn sowie Vogelzucht- und Schutzverein und Umgebung. Bild: dob