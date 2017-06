Vermischtes Eslarn

09.06.2017

11

0 09.06.201711

Das Eindecken mit Stroh und Holzschindeln der Häuser führte in den vergangenen Jahrhundert des Öfteren zu Großbränden. Der älteste Bericht über eine Feuersbrunst in Eslarn stammt aus dem 16. Jahrhundert.

(gz) Schreckliche Brände wütete im Ort 1599 und 1634 während des Dreißigjährigen Krieges, als kaiserliche Truppen auf dem Weg nach Regensburg durch Eslarn zogen. Die Soldaten legten fast die ganze Ortschaft mit dem Rathaus in Schutt und Asche. Erneut brannte es 1640, als der schwedische General Baner das Gebiet räumen musste und seine Kriegsleute aus Hass mehrere Gebäude in Eslarn niederfackelten.Im 18. Jahrhundert verschwanden laut einem kurfürstlichen Schreiben durch Großfeuer fast ganze Ortschaften. Auch Eslarn wurde erneut vom Feuer heimgesucht, und die Bürger verloren ihre Häuser, landwirtschaftlichen Anwesen samt Vieh und Ernte. Das Feuer griff derart rasch um sich, dass ein dreijähriges Kind nicht mehr gerettet werden konnte.Da sich die Brände fast jährlich wiederholten, ordnete die Regierung die Verwendung von Ziegeln und Schiefern für Dachbedeckungen an. Da aber Mangel an verfügbarem Material bestand, wurde der Bau von Ziegelhütten angeregt. Schwer zu leiden hatte die Bevölkerung 1815 bis 1818. Zunächst mussten durchziehende russische Truppen in großer Anzahl versorgt werden, dann gab es in den Folgejahren schwere Hagelwetter und eine ausgesprochene Missernte, die wiederum zum Verlust aller Feldfrüchte führte.Ein Großbrand um 1818 vernichtete die letzten Vorräte der Ernte und zudem 32 Häuser. "Am 13. Juni 1831 brach morgens zwischen 2 und 3 Uhr im Stadel des Tafernwirtes Johann Forster am Marktplatz 1 ein Brand aus und dehnte sich auf die angrenzenden Gebäude aus", schrieb der Geschichtsforscher und katholische Priester Dr. Josef Hanauer. 6 Haupt- und 25 Nebengebäude sowie der Pfarrhof brannten nieder. Laut einem Zeugen soll ein Unbekannter mit einer brennenden Spanlicht in der Hand für den Brand verantwortlich gewesen sein.Am 8. Juni 1880 um 2 Uhr morgens entfachte im Ortsteil Bühl ein Feuer, das binnen weniger Stunden fast den gesamten Vormarkt abfackelte. Insgesamt 56 Familien klagten um 24 Haupt- und 41 Nebengebäude. Bis zum letzten großen Unglück 1895 brachen immer wieder Brände aus. "An dem sommerlichen Montag, 1. Juli 1895, um 13 Uhr dachte niemand der Eslarner an etwas Schlimmes", überlieferte Hanauer. Der Nachwuchs bekam an diesem heißen Schultag hitzefrei. Wie zahlreiche andere Kinder trafen sich drei Buben in einem kleinen Anwesen im Ortsteil "Winkel" zum Spielen.Die Sechsjährigen versuchten, mit Zündhölzern ein "kleines Johannisfeuer" zu entfachen. Das Anwesen eines Holzhauers stand in Sekunden in Flammen. Begünstigt durch den Wind breitete sich die Feuersbrunst unaufhaltsam aus. Schon nach einer Stunde verwandelte das Feuer nahezu 80 Häuser in Schutt und Asche. 19 Feuerwehren aus dem Umland und aus Böhmen versuchten, das Feuer zu löschen. Doch durch den Wind und die Knappheit an Löschwasser waren alle Anstrengungen vergebens und von den 280 zählenden Anwesen im Ort wurden fast 160 Gebäude ein Raub der Flammen, so dass rund 1500 Personen ohne Obdach sowie Hab und Gut waren.Der Kirchturm brannte aus und das herabfallende Kuppeldach durchschlug das Gewölbe des Presbyteriums. Das Feuer griff auch auf den Pfarrhof und das Postgebäude über. Brennende Balken flogen vom Kirchendach auf Schul- und Rathaus. Erst gegen 20 Uhr konnte der Feuersbrunst Einhalt geboten werden. In den noch vorhandenen Scheunen und Schulsälen wurden provisorisch Unterkünfte eingerichtet.Nach einigen Monaten hatten die Bürger fast 100 Häuser mit einem Dach versehen und 64 Stadel wieder vollkommen hergestellt. Nach und nach entstand wieder ein lebenswertes Eslarn.