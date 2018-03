Kultur Etzelwang

04.03.2018

Kirchenreinbach. Den Gottesdienst am Sonntag in der St.-Ulrich-Kirche bereicherte eine interessante Information. Hanna Renner erhielt von Pfarrer Markus Vedder ihr Zeugnis über eine erfolgreich abgeschlossene Orgelprüfung (D-Prüfung) überreicht. Damit darf sich die Kirchengemeinde Kirchenreinbach in der Pfarrei Etzelwang über einen hoffnungsvollen Organistennachwuchs freuen.

Hanna Renner ist 15 Jahre alt. Sie ist Schülerin im Max-Reger-Gymnasium in Amberg. Im Alter von sechs Jahren startete sie mit Klavierunterricht bei Martina Späth. Nach dem Übertritt ins Gymnasium gewann sie Interesse am Orgelspiel und nahm seit 2014 Unterricht bei Dekanatskantorin Kerstin Schatz in Amberg.Bei ihrem Übungsfleiß zu Hause in Kirchenreinbach fand sie zusätzlich wertvolle Hilfe und Unterstützung durch Organistin Martina Späth, die Hanna mitunter die Chance bot, Erfahrung beim Orgelspiel während des Gottesdienstes zu gewinnen.Nach vierjähriger Ausbildung legte sie nun die erste Prüfung für den kirchenmusikalischen Dienst an der Orgel ab. Unter Vorsitz von Kirchenmusikdirektorin Beatrice Höhn und Beisitzerinnen Pfarrerin Heidrun Bock und Dekanatskantorin Kerstin Schatz wurde Hanna in den Fächern Orgel-Literaturspiel, liturgisches Orgelspiel, Gehörbildung, Singen, Allgemeine Musiklehre, Liturgik und Hymnologie geprüft.Laut Bezirkskantorin Kerstin Schatz erkannte die Prüfungskommission, dass Hanna Renner eine solide theoretische und praktische Ausbildung durchlaufen hat und fachlich bereit ist, ihre Begabung und ihr Können als Organistin in den Kirchengemeinden einzusetzen.Pfarrer Vedder und Martina Späth brachten ihre Anerkennung über die Musikalität und den Übungsfleiß der jugendlichen Organistin zum Ausdruck. Späth unterstrich ihr Lob mit einem Geschenk der Kirchengemeinde Kirchenreinbach, einer Orgelpfeife mit dem Ton "h" (wie Hanna).