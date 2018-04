Politik Etzelwang

Amberg-Sulzbach. Soziale Arbeit in Reinform: Die Integra-Suchthilfe-Einrichtung in Etzelwang leistet seit über 20 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Rehabilitation und Wiedereingliederung von Suchtkranken ins gesellschaftliche Leben. Die CSU-Kreistagsfraktion Amberg-Sulzbach machte sich jetzt vor Ort ein Bild von der Institution. Dabei kamen laut Presse-Info der Fraktion auch Themen wie die Bedeutung sozialer Einrichtungen im Landkreis, der Fachkräftemangel in diesem Bereich, das 2020 in Kraft tretende Bundesteilhabegesetz und die neuen Herausforderungen bei der Drogen- und Suchtbehandlung zur Sprache.

"Wir helfen Menschen wieder auf die Beine, die aufgrund einer Suchterkrankung durch viele gesellschaftliche Raster gefallen sind", erklärte Heimleiter Jürgen Schmidt. Zu diesem Zweck wurde in Etzelwang 2010 durch einen Neubau eine moderne Einrichtung geschaffen, die 24 vollstationäre Plätze für suchtmittelabhängige Menschen bietet. Dort werden Betroffene darin unterstützt, sich aktiv mit ihren körperlichen, seelischen und sozialen Problemen auseinanderzusetzen und zurück zu einem selbstverantwortlichen Leben in Abstinenz zu finden.Unter Berücksichtigung ihrer individuellen Fähigkeiten werden Ziele und konkrete Maßnahmen für die Wiedereingliederung festgelegt, regelmäßig überprüft und bei Bedarf auch angepasst. Die Klienten sind fast ausschließlich freiwillig in der Einrichtung und müssen vorab eine Entzugsbehandlung in einem Bezirkskrankenhaus durchlaufen.Am Standort Etzelwang umfasst das Integra-Team mittlerweile 13 Vollzeitstellen, darunter drei Sozialpädagogen und zwei Krankenschwestern. "Wir freuen uns, dass wir bei der Standortsuche des Neubaus unterstützen konnten", erklärte der Etzelwanger Bürgermeister Roman Berr. "Es war uns aber auch wichtig, Anliegen und Bedenken unserer Bürger ernst zu nehmen und zusammen mit dem Träger wichtige Aufklärungsarbeit im Vorfeld zu leisten. Nun, nach bereits sieben Jahren Integra in Etzelwang, können wir ein sehr positives Fazit ziehen."