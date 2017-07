Politik Etzelwang

13.07.2017

13.07.2017

Wenn Siebtklässler von heute im Jahr 2019 ihren Abschluss in der Tasche haben, schlägt das letzte Stündlein der Mittelschule Neukirchen-Königstein. Dieses Thema beschäftigt auch den Gemeinderat Etzelwang.

Die Schülerzahlen in der Mittelschule Neukirchen-Königstein gehen wegen der hohen Übertrittsquoten an weiterführende Schulen nach der 4. Klasse immer weiter zurück. Der Schulverband hat daher die Auflösung mit dem Schuljahr 2019/2020 beschlossen.Bis dahin soll die aktuelle 7. Klasse bis einschließlich zur 9. Klasse weitergeführt werden. Soweit es die Schülerzahlen möglich machen, sollen noch eine 5. und 6. Klasse geführt werden, besagt der Verbandsbeschluss.Da für einen entsprechenden Antrag bei der Regierung der Oberpfalz die Zustimmung der einzelnen Gemeinden erforderlich ist, war dies Gegenstand der Beratung im Gemeinderat Etzelwang. Bürgermeister Roman Berr skizzierte die derzeitige Situation. Die Auflösung des Schulverbandes habe wegen fehlender Mieteinnahmen oder den Wegfall der Beförderungskosten für die Gemeinde auch finanzielle Auswirkungen. Allerdings würden diese unter dem Strich eher positiv ausfallen.Es sei beabsichtigt, das bestehende Schulgebäude in Neukirchen in Hinsicht auf eine zukünftige Nutzung baulich abzutrennen. Dort werden in Zukunft noch Grundschüler unterrichtet. Weitere Nutzungsmöglichkeiten sollen in einem Konzept untersucht werden. Gemeinderat Markus Wagner wies darauf hin, dass auch zu klären sei, welcher Bedarf noch an den umfangreichen Sport- und Außenanlagen bestehe.Im Ergebnis erteilte der Gemeinderat seine Zustimmung zur Auflösung der Mittelschule Neukirchen-Königstein. Für die Schüler aus den beteiligten Gemeinden dürfte der Weg ab dem Schuljahr 2019/2020 nach Sulzbach-Rosenberg führen.