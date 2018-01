Politik Etzelwang

09.01.2018

Neukirchen. Die Gemeinde Neukirchen erteilte der Bayernwerk AG den Auftrag, die Straßenlampen mit moderner LED-Technik auszurüsten. Bürgermeister Winfried Franz sowie die Vertreter des Energieversorgers, Kommunalberater Markus Windisch und Technischer Sachbearbeiter Gerhard Schmerber, erläuterten im Rathaus Neukirchen die Schritte.

In drei Stufen werden im Gemeindebereich 452 Leuchten nach und nach umgerüstet. Bei den bereits erneuerten 172 Lampen kann der Vorteil der LED-Technik schon beobachtet werden. Die Kosten für die Umrüstung belaufen sich auf 35 600 Euro. Die Einsparungen der Gemeinde bei den Energiekosten erreichen jährlich rund 3500 Euro, so dass die Investition sich in acht bis neun Jahren amortisiert.Laut Bayernwerk haben die LED-Leuchten eine lange Lebensdauer und eine sehr hohe Lichtausbeute. Sie ließen sich exakt auf Straße und Gehweg ausrichten. Das bessere Ergebnis erreichten die neuen Lampen mit 27 Watt, während ihre Vorgänger 89 Watt brauchten.