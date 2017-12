Politik Etzelwang

Aus dem Gemeinderat Bebauungslücken, bei denen die Eigentümer weder verkaufen noch bauen, erregten den Unmut von Gemeinderat Willfried Schmidt, weil von diesen Flächen keine Verbrauchsgebühren eingehoben werden können. Simon Kohl sah in diesen Fällen als einzige Möglichkeit der Einwirkung den Bebauungszwang, der aber bereits bei der Erschließung der Grundstücke festgelegt werden müsste.



Von den Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen informierte Bürgermeister Roman Berr, dass die Firma N-Ergie den Zuschlag für die Straßenbeleuchtung Etzelwang-Lehendorf sowie am Bahnhof Etzelwang erhalten hat.



Die Beschlüsse aus Sitzungen der Wasserzweckverbände, die Ergebnisse der Verkehrsschau und die Erkenntnisse aus den Geschwindigkeitsmessungen in den Ortsteilen bildeten weitere Informationspunkte.



Gemeinderat Klaus-Dieter Schurath wies darauf hin, dass durch die Umleitung wegen Erneuerung der Kreisstraße Etzelwang-Lehendorf der Busfahrplan geändert wurde mit der Folge, dass die Abfahrtszeiten etwas früher erfolgen.



Da die Dezember-Sitzung den Jahresabschluss bildet, dankte 2. Bürgermeisterin Lydia Zahner im Namen des Gemeinderats Bürgermeister Roman Berr für die Bewältigung des großen Umfangs an Arbeit zum Wohle der Gemeinde. Die vielen Diskussionen führten zu guten Beschlüssen. Als Anerkennung überreichte sie Berr ein Geschenk.



Bürgermeister Roman Berr sah die Gemeinde auf einem guten Weg. Viele Maßnahmen in der Gemeinde brachten positive Auswirkungen für die Bürger. Er hob die erfreulich gute Zusammenarbeit zwischen den drei Bürgermeistern hervor, die bewirkte, dass alle Termine wahrgenommen werden konnten. Das gute Gelingen bei den Anforderungen an die Gemeinde sei durch das gute Miteinander im Gemeinderat möglich geworden. Auch er schloss seinen Dank mit guten Wünschen.



Der öffentlichen Sitzung im Gasthaus Goldene Krone folgte ein nichtöffentlicher Teil. (ds)

Die Bürger müssen kommendes Jahr tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat Etzelwang befasste sich mit der neuen Kalkulation für die Abwassergebühren und -beiträge, die nun erhöht werden.

Neuer Badparkplatz

Liste von Beschlüssen

Simon Kohl von der Kommunalberatung Dr. Schulte/Röder aus Veitshöchheim legte dem Gemeinderat Etzelwang im Gasthaus Goldene Krone die aktualisierte Kalkulation der Abwassergebühr und deren Herstellungsbeiträge vor. Seinen Ausführungen stellte er die gesetzlichen Bestimmungen voraus und erläuterte die in die Kalkulation eingeflossenen Werte der Jahre 2014 bis 2017. Die Anwendung ist auf maximal vier Jahre von 2018 bis 2021 beschränkt.Um eine moderate Gebührenerhöhung vornehmen zu können, einigte sich das Gremium auf eine jährliche Grundgebühr in Höhe von 96 Euro und einen neuen Gebührensatz von 3,49 Euro je Kubikmeter Abwasser. Bei Messeinrichtungen mit einem Durchfluss bis zehn Kubikmeter pro Stunde beträgt die Grundgebühr 144 Euro. Die Herstellungsbeiträge für künftige Neubauten oder Erweiterungen belaufen sich auf 1,82 Euro pro Quadratmeter Grund- und 14,17 Euro für die Geschossfläche. Der Beschluss erfolgte einstimmig.Steffen Schneider, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung Etzelwang, und Architekt Markus Rösch erläuterten die Vorgehensweise bei der Neugestaltung des Badparkplatzes. Der Planentwurf von Markus Rösch sieht für das Kirchweihzelt eine befestigte Fläche vor, die außerhalb der Kirchweih von der Feuerwehr als Übungsplatz verwendet werden kann. Für Diskussionen sorgte wieder die geplante Scheune. Während Günther Renner den Bedarf eines derartigen Gebäudes in Frage stellte, wies Heidi Kellner darauf hin, dass die Teilnehmergemeinschaft für dieses Bauwerk, das Räumlichkeiten für Veranstaltungen, Lagerflächen und für Verkaufsstände Platz bieten wird, gestimmt habe. Lydia Zahner sah Sinn in der Scheune, würde sie aber kleiner gestalten.Bürgermeister Roman Berr sprach sich für eine frühzeitige Verabschiedung des Haushalts 2018 aus. Hier legte Kämmerer Christian Link eine Liste über Beschlüsse der zurückliegenden Monate vor, die in den Plan aufgenommen werden könnten. Dazu zählen Straßensanierung Etzelwang und Tabernackel, Dorferneuerung Etzelwang, Kirchenreinbach und Lehental, Eisenbahnbrückenbau-Eigenbeteiligung, Radweg, Breitband-Eigenbeitrag, Schulgebäude, Hochwasserkonzept, Sanierung an Abwasseranlage, verschiedene Umlagen, Reparaturen und weiteres. Welche Maßnahmen im Haushaltsplan aufgenommen werden, muss der Gemeinderat aber noch beschließen.Für die Jugendarbeit lagen zwei Förderanträge vor. Der Sportkegelklub Schwarz-Gelb Etzelwang und die Neutraser Schützen nannten Aufwendungen für den Nachwuchs. Der Gemeinderat entschied sich heuer für die Förderung des Schützenvereins mit 1000 Euro.Gemeinderat Gerhard Pirner regte an, zu überprüfen, ob die Kläranlage der Gemeinde Etzelwang aufgegeben und das Abwasser wie bei der Gemeinde Weigendorf nach Altensittenbach geleitet werden könnte. Geprüft müsste vorher werden, ob dort Aufnahmekapazität vorhanden ist. Pirner versprach sich Einsparungen.