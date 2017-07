Politik Etzelwang

16.07.2017

2

0 16.07.2017

Die Einführung eines digitalen Informationssystems der Gemeinde und die Entscheidung über die Anzahl von jährlichen Bürgerversammlungen bildeten neben Entscheidungen zur Dorferneuerung Kirchenreinbach die Schwerpunkte der Sitzung des Gemeinderats.

Zunächst wurden Gemeinderäte und Bürger über die Einführung eines "Ratsinformationssystem" in der VG Neukirchen informiert, welches Zugriff auf Sitzungsdaten, Ladungen, Sitzungsunterlagen und Protokolle der kommunalen Gremien ermöglichen soll. Dieter Scherbaum verteilte Unterlagen und erläuterte diese.Anschließend ging es darum, ob die jährlichen Bürgerversammlungen, die erfahrungsgemäß eher spärlich besucht sind, auf einen Termin im Jahr reduziert werden und abwechselnd in den verschiedenen Gemeindeteilen abgehalten werden sollten. Nach Auffassung des Innenministeriums gäbe es keine rechtlichen Bedenken. Bürgermeister Roman Berr erklärte, dass an den letzten beiden Bürgerversammlungen lediglich sechs bzw. acht Bürger teilgenommen hätten. Gemeinderat Günther Renner sprach sich dafür aus, trotzdem weiterhin zwei Versammlungen abzuhalten und diese intensiver zu bewerben. Nach teils kontroverser Diskussion blieb es bei zwei Terminen, auf die im Gemeindebrief sowie durch Handzettel hingewiesen wird.Kopfzerbrechen bereitet dem Gemeinderat die hohe Kostenschätzung für die Dorferneuerung Kirchenreinbach. Würde der Ausbau des Kirchenweges wie geplant als Vollausbau erfolgen, wären Straßenausbaubeiträge zu erheben. Der Gemeindeanteil würde sich auf 50 Prozent belaufen. Erwogen wurde daher, es bei einer Abfräsung mit neuer Asphaltschicht zu belassen. Dies wäre auch nicht umlagepflichtig.Anders verhält es sich mit dem Gehweg: Würden 25 Prozent der Gesamtlänge überschritten, bestehe Umlagepflicht zu 70 Prozent. Dies betreffe auch die Pflasterung der Dorfstraße Nord. Fraglich war der Umfang der Förderung durch das ALE. Der Gemeinderat beschloss, einen Zuwendungsantrag zu stellen. Ebenso soll der Gehsteig lediglich bis maximal 25 Prozent der Gesamtlänge der Straße ausgebaut werden.Der Gemeinderat nahm auch Stellung zur Aufstellung eines Bebauungsplans durch die Gemeinde Neukirchen für die Errichtung eines Lebensmittelmarktes. Nach Vorstellung des Planes wurden die verschiedenen Sichtweisen über die beabsichtigte Ansiedlung diskutiert. Im Ergebnis gab es jedoch mehrheitlich keinen Grund für die Gemeinde, die Zustimmung zu verweigern.Ohne Bedenken wurde die Zustimmung zu beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen an der evangelischen Kirche erteilt. Günther Renner und Ernst Scharr baten darauf zu achten, ein Abwasserrohr für das WC einzuplanen und nach der günstigsten Anschlussmöglichkeit zu suchen.Mehrere Gemeinderäte berichteten von gebührenpflichtigen Verwarnungen wegen Falschparkens an der Straße am Etzelbach. Es wird erwogen, das Spielstraßen-Schild auf den angrenzenden Platzbereich zu beschränken. Karl Adelmann wies auf straßenbauliche Mängel hin und beanstandete den zögerlichen Straßenlampen-Service der Bayernwerk AG. Markus Wagner erkundigte sich nach einer Überprüfung der Bahnbrücke zur Lugerhütte und eine Verbindung mit Vollsperrung der Bahnstrecke.Gerhard Pirner hielt es für erforderlich, Baumaßnahmen im Gemeindegebiet regelmäßig durch Gemeindearbeiter oder Verwaltung überwachen zu lassen, um Schäden zeitnah erfassen und Verursacher heranziehen zu können. Regina Kliem bemängelte, dass Autofahrer an den Ortseingängen zu schnell fahren.